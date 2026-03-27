पटना से नवी मुंबई की फ्लाइट शुरू, एयरपोर्ट पर 4 साल बाद आधी रात को उड़ेंगे विमान

पटना से नवी मुंबई के लिए विमान सेवा का ऐलान हो गया है। वहीं, पटना एयरपोर्ट से 4 सालों के बाद आधी रात को भी विमान लैंड करेंगे और उड़ान भरेंगे। पुणे से पटना के लिए फ्लाइट का देर रात में संचालन किया जाएगा।

बिहार की राजधानी पटना से नवी मुंबई के लिए पहली बार सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है। वहीं, 4 सालों के बाद पटना एयरपोर्ट से आधी रात को भी विमान उड़ान भरने लगेंगे। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विमानों का समर शेड्यूल जारी कर दिया है। विभिन्न विमानन कंपनियों ने 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक के लिए उड़ानों का ऐलान किया है। 29 मार्च से इंडिगो एयरलाइंस का विमान पुणे से रात दो बजे पटना पहुंचेगा और देर रात 2:55 बजे पुणे के लिए यहां से उड़ान भरेगा।

समर शेड्यूल के दौरान विभिन्न राज्यों से 44 विमान पटना आएंगे और उड़ान भरेंगे। इनमें 13 जोड़ी विमान पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना रूट पर संचालित होंगे। हैदराबाद से पटना और पटना से हैदराबाद के बीच चार जोड़ी विमानों का परिचालन होगा।

इसी तरह, नवी मुंबई से पहली बार पटना के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो रही है। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 2043 नवी मुंबई से दोपहर 2:15 बजे पटना पहुंचेगी और पटना से नवी मुंबई के लिए दोपहर 2:50 बजे उड़ान भरेगी।

पिछले साल महाराष्ट्र के नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। अब नवी मुंबई से पटना के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने के बाद मुंबई, ठाणे एवं आसपास के उपनगरों में आने-जाने वाले बिहार वासियों को नया हवाई विकल्प मिल गया है।

रात में एक शहर के लिए फ्लाइट चलाने के लिए पटना एयरपोर्ट पर आर्थिक बोझ समर शेड्युल के अनुसार, पटना एयरपोर्ट पर 43 जोड़ी विमान सुबह 7:00 से रात 10:30 बजे तक आएंगे और सुबह 7:35 से रात 23:25 बजे के बीच उड़ान भरेंगे। पटना एयरपोर्ट से इन 16 घंटा 25 मिनट के बीच 43 जोड़ी विमानों का परिचालन होगा। वहीं, आधी रात के बाद अहले सुबह तक 7 घंटा 45 मिनट की अवधि में सिर्फ एक जोड़ी विमान का परिचालन होगा। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन को सभी सिस्टम तैयार रखना होगा।

इसी कारण एक शहर के लिए फ्लाइट का संचालन करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। मगर एयरपोर्ट प्रशासन ने इसकी अनुमति इसलिए दी है कि करोड़ों खर्च कर पटना हवाई अड्डा का नया टर्मिनल बनाया गया है। यहां 24 घंटे विमान परिचालन के लिए सारी सुविधाएं हैं। अभी इसका उपयोग 16-17 घंटे ही हो रहा था।

एयरपोर्ट प्रबंधन का उद्देश्य है कि इस फैसले से संभवतया अन्य विमानन कंपनियां भी रात में परिचालन शुरू करे। इससे पटना एयरपोर्ट की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। भविष्य में 24 घंटे विमानों का आवागमन चालू करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।