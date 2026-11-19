पटना से हैदराबाद की ट्रेन में 861 सीटें खाली; भोपाल, आसनसोल, कोलकाता के लिए भी कंफर्म टिकट!
छठ महापर्व पर बिहार आए प्रवासियों को लौटने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। पटना के दानापुर से हैदराबाद के चेरलापल्ली तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन में 800 से अधिक सीटें खाली हैं। पटना से भोपाल की एक ट्रेन में भी कंफर्म टिकट मिल रहा है। पूर्णिया से पटना और रांची के लिए कंफर्म टिकट उपलब्ध है।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। छठ महापर्व के बाद दूसरे राज्यों में काम पर लौटने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे की विशेष ट्रेनों में कुल 3429 बर्थ और सीटें खाली हैं। 20 से 30 नवंबर तक की उपलब्धता सूची के अनुसार स्लीपर श्रेणी में सबसे ज्यादा जगह है। वहीं, थर्ड एसी और सेकेंड एसी में भी यात्रियों को सफर का मौका मिल सकता है। 19 नवंबर दोपहर 12 बजे तक की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक 861 बर्थ पटना के दानापुर से दक्षिण भारत के हैदराबाद शहर में चेरलापल्ली स्टेशन तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन के स्लीपर में खाली हैं। इसके अलावा बिहार के विभिन्न शहरों से कोलकाता, भोपाल, आसनसोल, रांची जाने वाली ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट उपलब्ध हैं।
गुरुवार दोपहर 12 बजे तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, स्लीपर श्रेणी में 6 ट्रेनों में कुल 2709 बर्थ खाली हैं। इनमें 21 नवंबर को दानापुर से चेरलापल्ली जाने वाली ट्रेन संख्या 07070 में 861 बर्थ उपलब्ध है। दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले यात्री इस ट्रेन में टिकट बुक करा सकते हैं। वहीं दानापुर-रानी कमलापति (भोपाल) स्पेशल ट्रेन संख्या 01668 में 408 बर्थ उपलब्ध हैं। भोपाल रूट पर जाने वाली यात्री इसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं।
पूर्णिया से पटना और रांची की ट्रेन में टिकट उपलब्ध
पूर्णिया कोर्ट से पटना के पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन नंबर 03215 में भी 383 बर्थ उपलब्ध हैं। 22 नवंबर को पटना-आसनसोल स्पेशल ट्रेन संख्या 03512 में 433 सीटें खाली हैं। पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन नंबर 03216 में भी 355 बर्थ खाली बताए गए हैं। पूर्णिया कोर्ट से रांची के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या 08626 में 269 बर्थ उपलब्ध हैं।
थर्ड एसी में 474 बर्थ खाली
एसी श्रेणी में भी यात्रियों के लिए विकल्प मौजूद हैं। खबर लिखे जाने तक थर्ड एसी में कुल 474 बर्थ खाली बताए गए। इनमें 22 नवंबर को पटना-आसनसोल विशेष ट्रेन संख्या 03512 में सर्वाधिक 233 बर्थ उपलब्ध हैं। पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र विशेष ट्रेन संख्या 03215 में 132, पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट विशेष ट्रेन संख्या 03216 में 93 और दानापुर-रानी कमलापति विशेष ट्रेन संख्या 01668 में 16 बर्थ खाली हैं।
सेकेंड एसी और चेयरकार में भी सीटें उपलब्ध
सेकेंड एसी में दो ट्रेनों में कुल 35 बर्थ खाली थीं। पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र विशेष ट्रेन में 29 और दानापुर-रानी कमलापति विशेष ट्रेन में छह बर्थ उपलब्ध थीं। इसके अलावा मधुबनी-कोलकाता विशेष ट्रेन संख्या 03188 में सेकेंड सीटिंग और चेयरकार श्रेणी को मिलाकर 341 सीटें खाली थीं।
मालूम हो कि रेलवे की यह उपलब्धता सूची 19 नवंबर दोपहर 12 बजे तक की स्थिति पर आधारित है। टिकटों की बुकिंग के साथ खाली बर्थ की संख्या में बदलाव हो सकता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।