पटना से दिल्ली 4 घंटे में, आम बजट में हाईस्पीड रेल कॉरिडोर मंजूर; रूट और ठहराव जान लीजिए

संक्षेप: वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 744 किलोमीटर में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एलिवेटेड रेल लाइन बनेगी। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी की दूरी दो घंटे 55 मिनट में पूरी होगी।

केंद्रीय बजट के प्रावधानों से बिहार में कारोबार, रोजगार और यातायात को रफ्तार मिलेगी। हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए बिहार से दिल्ली और पश्चिम बंगाल जुड़ जाएगा। देश में जो सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, उसमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी भी शामिल है। इनके बनने से दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन सेवा शुरू होने का रास्ता खुलेगा और पटना से दिल्ली तक सफर सिर्फ चार घंटे में पूरा हो सकेगा।

अभी राजधानी एक्सप्रेस से 12-13 घंटे लग जाते हैं। दिल्ली से वाराणसी के बीच 756 किलोमीटर और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 744 किलोमीटर में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एलिवेटेड रेल लाइन बनेगी। पहले दिल्ली से पटना होते हुए हावड़ा तक दो चरणों में हाई स्पीड ट्रेन चलने को लेकर योजना थी। जिसमें दिल्ली से वाराणसी और वहां से हावड़ा के बीच निर्माण के लिए सर्वे होना था, लेकिन अब वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। बुलेट ट्रेन सेवा की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। यानी इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली से वाराणसी की दूरी महज तीन घंटे 50 मिनट और वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी की दूरी दो घंटे 55 मिनट में पूरी होगी। यानी परिवहन को नई रफ्तार मिलेगी। वैसे बिहार से सात वर्षों के बाद बुलेट ट्रेन के गुजरने की संभावना है।

बिहार में पांच स्टेशन का प्रस्ताव सिलीगुड़ी-वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में बिहार में पांच स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इनमें बक्सर, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज में भी स्टेशन बन सकते हैं। किशनगंज के बाद अंतिम स्टेशन सिलीगुड़ी ही है। पूर्व में इसको लेकर सर्वे हो चुका है, जिसमें विशेषज्ञों ने पटना के नजदीक बिहटा के पास स्टेशन बनाने का सुझाव दिया है।

क्या होगा मार्ग दिल्ली से वाराणसी के बीच 756 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और वाराणसी में स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 744 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण होगा। जो वाराणसी से बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, हाथीदह, बेगूसराय, महेशखूंट, कटिहार, किशनगंज के रास्ते सिलीगुड़ी तक जाएगी।

छह लाख करोड़ का खर्च आएगा दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच 1500 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर बनाने में लगभग छह लाख करोड रुपये खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक खर्च जमीन अधिग्रहण और एलिवेटेड मार्ग बनाने में आएगा। जहां पर स्टेशन का निर्माण होगा। वहां पर बड़े भूखंड का अधिग्रहण होगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण 86 हजार करोड़ रुपये से किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन का स्टेशन मेट्रो की तर्ज पर होगा।