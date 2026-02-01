पटना से दिल्ली 4 घंटे में, आम बजट में हाईस्पीड रेल कॉरिडोर मंजूर; रूट और ठहराव जान लीजिए

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPatna to Delhi in 4 hours, high-speed rail corridor approved in Union Budget know route and stoppages
संक्षेप:

वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 744 किलोमीटर में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एलिवेटेड रेल लाइन बनेगी। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी की दूरी दो घंटे 55 मिनट में पूरी होगी।

Feb 01, 2026 11:49 pm IST
केंद्रीय बजट के प्रावधानों से बिहार में कारोबार, रोजगार और यातायात को रफ्तार मिलेगी। हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए बिहार से दिल्ली और पश्चिम बंगाल जुड़ जाएगा। देश में जो सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, उसमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी भी शामिल है। इनके बनने से दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन सेवा शुरू होने का रास्ता खुलेगा और पटना से दिल्ली तक सफर सिर्फ चार घंटे में पूरा हो सकेगा।

अभी राजधानी एक्सप्रेस से 12-13 घंटे लग जाते हैं। दिल्ली से वाराणसी के बीच 756 किलोमीटर और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 744 किलोमीटर में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एलिवेटेड रेल लाइन बनेगी। पहले दिल्ली से पटना होते हुए हावड़ा तक दो चरणों में हाई स्पीड ट्रेन चलने को लेकर योजना थी। जिसमें दिल्ली से वाराणसी और वहां से हावड़ा के बीच निर्माण के लिए सर्वे होना था, लेकिन अब वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। बुलेट ट्रेन सेवा की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। यानी इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली से वाराणसी की दूरी महज तीन घंटे 50 मिनट और वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी की दूरी दो घंटे 55 मिनट में पूरी होगी। यानी परिवहन को नई रफ्तार मिलेगी। वैसे बिहार से सात वर्षों के बाद बुलेट ट्रेन के गुजरने की संभावना है।

बिहार में पांच स्टेशन का प्रस्ताव

सिलीगुड़ी-वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में बिहार में पांच स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इनमें बक्सर, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज में भी स्टेशन बन सकते हैं। किशनगंज के बाद अंतिम स्टेशन सिलीगुड़ी ही है। पूर्व में इसको लेकर सर्वे हो चुका है, जिसमें विशेषज्ञों ने पटना के नजदीक बिहटा के पास स्टेशन बनाने का सुझाव दिया है।

क्या होगा मार्ग

दिल्ली से वाराणसी के बीच 756 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और वाराणसी में स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 744 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण होगा। जो वाराणसी से बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, हाथीदह, बेगूसराय, महेशखूंट, कटिहार, किशनगंज के रास्ते सिलीगुड़ी तक जाएगी।

छह लाख करोड़ का खर्च आएगा

दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच 1500 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर बनाने में लगभग छह लाख करोड रुपये खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक खर्च जमीन अधिग्रहण और एलिवेटेड मार्ग बनाने में आएगा। जहां पर स्टेशन का निर्माण होगा। वहां पर बड़े भूखंड का अधिग्रहण होगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण 86 हजार करोड़ रुपये से किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन का स्टेशन मेट्रो की तर्ज पर होगा।

छह जलमार्ग विकसित होंगे

बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में एनडब्ल्यू-1 के रूप में गंगा पहले से चिह्नित है। बजट प्रावधान के बाद अब एनडब्ल्यू-37 (गंडक), एनडब्ल्यू-58 (कोसी), एनडब्ल्यू-40 (घाघरा), एनडब्ल्यू-54 (कर्मनाशा), एनडब्ल्यू-81 (पुनपुन) और एनडब्ल्यू-94 (सोन) के विकसित होने की उम्मीद बढ़ गई है। बिहार में सात जलमार्गों की कुल लंबाई 1187 किलोमीटर है। पटना के दीघा में जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र खुलने से युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए पांच एकड़ जमीन दे दी है। राज्य में सात जलमार्गों के विकास से जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल परिवहन लागत कम होगी, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक भी 30-40 फीसदी तक कम होगा। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी प्रमुख नदियों के माध्यम से बालू, सीमेंट, स्टोन चिप्स आदि भारी सामग्री की ढुलाई बढ़ेगी। जलमार्ग इस तरह के भारी सामान व बिजली संयंत्रों की ढुलाई का सबसे सस्ता विकल्प है।

