पटना से औरंगाबाद का सफर होगा आसान, दाउदनगर में फोरलेन बाईपास के लिए 136 करोड़ का टेंडर निकला
दाउदपुर में एनएच 139 पर 136 करोड़ की लागत से बाईपास बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसका टेंडर निकाल दिया है। पटना से औरंगाबाद तक आवागमन को सुगम करने और वाहनचालकों को जाम से राहत दिलाने के लिए बाईपास बनाए जा रहे हैं।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के औरंगाबपाद जिले के दाउदनगर में फोरलेन बाईपास का टेंडर निकल गया है। केंद्र सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 136.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस बाईपास की निविदा जारी की है। कुछ दिनों पहले अरवल बाईपास का भी टेंडर निकला था। नए निर्माण के बाद पटना से औरंगाबाद तक का सफर और सुगम हो जाएगा। इससे नेशनल हाईवे 139 पर वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी। इस हाइवे पर कुल 5 बाईपास बनाए जाने हैं, साथ ही सड़क को चौड़ा कर इसे दो से चार लेन में भी तब्दील किए जाने की योजना है।
एनएच 139 पटना के नौबतपुर होते हुए झारखंड के हरिहरगंज तक जाता है। इस सड़क पर छोटे और भारी वाहनों का बड़ा दबाव रहता है। शहर के बीच से राजमार्ग के गुजरने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में दो शहरों (अरवल और दाउदनगर) में बाईपास का निर्माण होने से बड़ी राहत मिलेगी।
निर्माण शुरू होने से दो साल में पूरा होगा काम
निविदा में मौजूद शर्तों के अनुसार दो साल में बाईपास का निर्माण पूरा होगा। साथ ही निर्माण करने वाली एजेंसी ही 5 सालों तक इसका रखरखाव भी करेगी।
एनएच 139 पर बनने हैं 5 बाईपास
मालूम हो कि इस हाईवे पर बिहार में पांच बाईपास बनने हैं। इनमें औरंगाबाद, ओबरा, अंबा, दाउदनगर और अरवल शामिल हैं।
4 लेन हाईवे भी बनेगा
साथ ही इस हाईवे का चौड़ीकरण चार लेन में किया जाना है। सड़क के चौड़ीकरण के लिए बिहार के पथ निर्माण विभाग की ओर से संशोधित अलाइनमेंट तय कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया है। अभी यह टू-लेन हाईवे है।
औरंगाबाद में जीटी रोड के ऊपर बनेगा फ्लाईओवर
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, एलाइनमेंट में सबसे बड़ा बदलाव औरंगाबाद शहर को लेकर किया गया है। जल्द ही इसके एलाइनमेंट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एलाइनमेंट में औरंगाबाद में जीटी रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाएगा।
इस हाईवे की कुल लंबाई 134 किलोमीटर है। इस सड़क को दो लेन से चार लेन का बनाया जाना है। केंद्र की अनुमति मिलने पर जमीन के अधिग्रहण, वन विभाग से एनओसी लेने आदि का काम किया जाएगा। इसको लेकर परामर्शी के माध्यम से सर्वे का कार्य भी चल रहा है।
दाउदनगर, अरवल होते हुए पटना आती है सड़क
यह सड़क झारखंड के हरिहरगंज, औरंगाबाद, ओबरा, दाउदनगर और अरवल होते हुए पटना तक आती है। इस सड़क के फोरलेन हो जाने से पटना से झारखंड तक आवागमन सुगम होगा। हरिहरगंज से झारखंड के हिस्से में यह सड़क फोरलेन में तब्दील हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।