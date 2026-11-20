पटना से आसनसोल, पूर्णिया, भागलपुर समेत 32 स्पेशल ट्रेनों में 30 नवंबर तक कंफर्म टिकट उपलब्ध
Bihar Special Trains Confirm Ticket Availability: छठ पूजा के बाद काम पर लौटने वाले लोगों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। पटना समेत बिहार के विभिन्न स्टेशनों से खुलने वालीं 32 स्पेशल ट्रेनों में 30 नवंबर तक टिकट उपलब्ध हैं।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। छठ पूजा के बाद दूसरे शहरों में लौटने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे की विशेष गाड़ियों में कंफर्म टिकट मिलने का अच्छा मौका है। 20 से 30 नवंबर के बीच चलने वाली 32 विशेष गाड़ियों के 58 फेरों में कुल 26,587 बर्थ और सीटें उपलब्ध हैं। रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 20 नवंबर को दोपहर एक बजे तक सबसे अधिक सीटें 29 नवंबर की यात्रा के लिए खाली हैं।
तारीखवार उपलब्धता पर नजर डालें तो कई स्पेशल ट्रेनों में 29 नवंबर को कुल 5058 सीटें खाली हैं। इसके बाद 28 नवंबर को 3748 और 30 नवंबर को 3212 सीटें उपलब्ध हैं। 25 नवंबर को 2637, 23 नवंबर को 2272 और 24 नवंबर को 2264 सीटें खाली हैं। वहीं, 26 नवंबर को 2260 और 27 नवंबर को 2195 सीटें उपलब्ध हैं। शुरुआती दिनों में सीटों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। 20 नवंबर को 270 और 21 नवंबर को विभिन्न गाड़ियों में 987 सीटें खाली हैं।
स्लीपर क्लास में सर्वाधिक बर्थ उपलब्ध
रेलवे के मुताबिक छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों में सबसे अधिक 15,503 बर्थ शयनयान श्रेणी में उपलब्ध हैं। थर्ड एसी में 5011, सेकेंड चेयरकार में 3585 और थर्ड एसी इकोनॉमी में 1051 सीटें खाली हैं। एसी चेयरकार में 297 सीटें उपलब्ध हैं। सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी समेत अन्य श्रेणियों में 1140 सीटें खाली हैं।
यहां देखिए किन-किन ट्रेनों में सीटें उपलब्ध हैं-
पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 03215 और 03216 में लगभग प्रत्येक दिन 400 से 550 शयनयान बर्थ उपलब्ध हैं। पटना-आसनसोल विशेष ट्रेन 03512 में 22 नवंबर को 396 और 29 नवंबर को 592 बर्थ खाली हैं। पटना-भागलपुर स्पेशल ट्रेन 03432 में 23 और 30 नवंबर को क्रमश: 418 और 428 बर्थ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, झंझारपुर-राउरकेला विशेष ट्रेन 08106 में 27 नवंबर को 567 और दरभंगा से शालीमार स्पेशल ट्रेन 08110 में 25 नवंबर को शयनयान श्रेणी में 592 बर्थ खाली हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।