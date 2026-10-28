RJD के संजीव ने भाजपा का किला ढहाया, पटना शिक्षक से 5 बार के MLC नवल किशोर यादव हारे
बिहार MLC चुनाव में भाजपा के नवल किशोर यादव का गढ़ माने जाने वाली पटना शिक्षक सीट को आरजेडी के संजीव कुमार ने छीन लिया है। पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव ने पांच बार के एमएलसी नवल किशोर यादव को 1058 वोटों से हराया।
Patna Teacher Election Result: बिहार विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली पटना शिक्षक एमएमलसी सीट पर पार्टी की हार हुई है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार संजीव कुमार ने भाजपा के निर्वतमान नवल किशोर यादव को 1058 वोटों से हरा दिया। नवल किशोर इस सीट पर लगातार 5 बार से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार उनका किला संजीव कुमार ने छीन लिया।
पटना शिक्षक एमएलसी चुनाव का रिजल्ट मंगलवार आधी रात के बाद जारी किया गया। आरजेडी के संजीव कुमार को कुल 4487 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के नवल किशोर यादव को 3430 वोट मिले। जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार दिव्या ज्योति तीसरे नंबर पर रहीं, जिन्हें 1571 मत मिले। इस सीट पर कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। कांग्रेस उम्मीदवार संजय यादव महज 21 वोट हासिल कर पाए।
पटना शिक्षक एमएलसी सीट पर पटना, नवादा और नालंदा जिले के क्षेत्र आते हैं। इस चुनाव में पटना शिक्षक सीट पर कुल 11720 वोटर रहे। 23 अक्टूबर को हुए मतदान में 8758 शिक्षकों ने मतदान किया। मंगलवार को हुई मतगणना में 2658 वोट खारिज हो गए। छंटनी में 8490 वोट वैध पाए गए। चुनाव आयोग ने पटना शिक्षक सीट पर जीत का कोटा 4246 वोट तय था। संजीव ने 4487 वोट पाकर जीत हासिल कर ली।
संजीव बोले- शिक्षकों ने महिसासुर का वध कर दिया
संजीव कुमार ने जीत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, “इस चुनाव में हमें बहुत परेशानी आई। सरकार हताश थी। मतगणना केंद्र पर भी बहुत हंगामा किया। लड़ाई-झगड़ा हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार थे। नवल किशोर यादव हाथी, घोड़ा, ऊंट सब लेकर आ गए थे। हालांकि, शिक्षकों ने महिसासुर का वध कर दिया।”
संजीव की पत्नी डॉक्टर अर्चिता ने नवल किशोर यादव पर तंज कसते हुए कहा, "जीत का मजा तभी आता है, जब सारी कायनात किसी को हराने के लिए पीछे पड़ जाए।" उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार से लेकर मतगणना तक सत्ता पक्ष की ओर से परेशान करने और टॉर्चर करने की कोशिश की गई। अर्चिता का कहना है कि नवल किशोर यादव का मजबूत किला तोड़ने में खुशी हो रही है।
डबल हैट्रिक से चूके नवल किशोर यादव, भाजपा ने गंवाया गढ़
पटना शिक्षक सीट को भाजपा नेता नवल किशोर यादव का मजबूत गढ़ माना जाता था। बीते 30 सालों से इस सीट पर उन्हीं का कब्जा रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार, नवल किशोर 1996 में पहली बार पटना शिक्षक से एमएलसी बने थे। फिर 2002, 2008, 2014 और 2020 में लगातार चुनाव जीतते रहे। 2026 के चुनाव में भी नवल किशोर अपनी डबल हैट्रिक को लेकर आश्वस्त नजर आए थे। वह लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे थे। मंगलवार को काउंटिंग सेंटर के बाहर उन्होंने बैंड-बाजा, घोड़ा और ऊंट मंगा लिए और जीत के जश्न की तैयारी भी कर ली। हालांकि, मतगणना के बाद आए नतीजे से उनके चेहरे पर मायूसी छा गई।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।