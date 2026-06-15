पटना में छात्रों ने भरी हुंकार, बैरिकेडिंग-वाटर कैनन और लाठी लेकर पुलिस तैयार; दारोगा परीक्षा रद्द करने की मांग
Patna SI Candidates Protest: पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का भारी प्रदर्शन जारी है, जहाँ मुख्य परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग और वाटर कैनन तैनात किया है।
Patna SI Candidates Protest: बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर आज एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में दारोगा अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। आक्रोशित छात्र लगातार 'मेन्स परीक्षा को रद्द करो' के नारे लगाते हुए जेपी गोलंबर की तरफ कूच कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि बिहार पुलिस की एसआई की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ था। पटना कॉलेज परिसर से छात्रों ने आक्रोश मार्च निकाला है। छात्रों का आरोप है कि 27 मई को 1799 पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उनका कहना है कि पेपर लीक के संबंध में उन्होंने ईओयू, सीएमओ, और डीजीपी को भी आवेदन दिया था लेकिन परीक्ष रद्द करने को लेकर को ठोस ऐक्शन नहीं लिया गया है।
पुलिस ने जेपी गोलंबर पर की मजबूत बैरिकेडिंग
दारोगा अभ्यर्थियों के इस बड़े मार्च और जेपी गोलंबर पहुंचने की सूचना मिलते ही पटना पुलिस और जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है। आंदोलनकारी छात्रों को गांधी मैदान के पास ही रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जेपी गोलंबर पर बेहद मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और लाठीधारी जवानों को तैनात कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवरों और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जेपी गोलंबर पर वज्र वाहन के साथ-साथ वाटर कैनन भी मंगवा लिया है।
मुख्य परीक्षा को रद्द करने की जिद पर अड़े छात्र
आंदोलन की कमान संभाल रहे छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार और संबंधित आयोग दारोगा मेन्स परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच नहीं कराता और इस विवादित परीक्षा को पूरी तरह रद्द नहीं करता, तब तक उनका यह शांतिपूर्ण आंदोलन रुकने वाला नहीं है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के प्रश्नपत्रों और मूल्यांकन प्रक्रिया में भारी विसंगतियां हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है। बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से राज्य के पांच केंद्रों पर हुई परीक्षा में करीब 36 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इधर आक्रोश मार्च को देखते हुए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है।
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