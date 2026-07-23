छात्र आंदोलन: पटना में दूसरे दिन भी बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, बाजार बंद कराए गए
पटना में छात्र आंदोलन के दूसरे दिन भी बवाल की स्थिति रही। पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के पास बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। एहतियातन शहर के कई इलाकों में बाजार बंद करा दिए गए।
बिहार की राजधानी पटना में दूसरे दिन गुरुवार को भी छात्र आंदोलन के दौरान स्थिति हंगामेदार रही। पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के पास प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर के कई इलाकों में बाजार बंद करा दिए गए। नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली से शुरू हुआ स्टूडेंट्स का आंदोलन बुधवार को पटना पहुंचा था। पटना में उग्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प हुई। इसके बाद लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ा गया। इसके बाद गुरुवार को भी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पटना की सड़कों पर उतर गए।
प्रदर्शन को देखते हुए पटना में सुबह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। पटना कॉलेज के पास सुबह यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इसके बाद, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी अलग-अलग जमा होने लगे। पटना कॉलेज से जब शिक्षकों का मार्च आगे बढ़ने लगा, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर गहमागहमी के बाद टीचर वहां से चले गए, मगर स्टूडेंट्स डटे रहे।
इसके बाद पटना कॉलेज के पास स्टूडेंट्स का प्रदर्शन उग्र होने लगा तो पुलिस ने उन पर हल्का बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज कर खदेड़ा गया और कुछ छात्रों को पुलिस हिरासत में लेकर चली गई। पटना साइंस कॉलेज के पास भी दोपहर में छात्र-छात्राओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर वहां से स्टूडेंट्स को खदेड़ा गया।
पटना में बाजार बंद कराए गए
पटना में छात्र आंदोलन के बीच तनाव की आशंका को देखते हुए बाजार भी बंद करा दिए गए। इससे व्यापारियों और आम लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अशोक राजपथ और कुनकुन सिंह लेन समेत अन्य इलाकों में दुकानों को एहतियातन बंद करवा दिया गया।
बुधवार को हुए उग्र आंदोलन में कई घायल
इससे पहले बुधवार को पटना में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स सड़क पर उतर गए थे। गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा होते हुए प्रदर्शनकारी राजभवन सड़क तक पहुंच गए थे। इस दौरान कई बार पुलिस और युवाओं की झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाकर उन्हें खदेड़ा। इसके बाद शाम में डाकबंगला चौराहा पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई।
असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ और वाटर कैनन एवं लाठीचार्ज का सहारा लेकर स्थिति को काबू में किया। पूरे दिन हुए बवाल में कई प्रदर्शकारी, पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी भी घायल हो गए। प्रदर्शकारियों ने पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।