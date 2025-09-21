patna stf arrested chirag paswan party leader raees khan with gun and knife in siwan after raid बिहार में STF ने चिराग पासवान की पार्टी के नेता रईस खान समेत 4 को दबोचा; रेड में कट्टा, चाकू भी मिला, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में STF ने चिराग पासवान की पार्टी के नेता रईस खान समेत 4 को दबोचा; रेड में कट्टा, चाकू भी मिला

छोपमारी में एसडीपीओ सदर अजय कुमार, सिसवन सीओ पंकज कुमार सहित एसटीएफ व अन्य पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। डीआईजी ने बताया कि रईस पर पहले से ही 52 से अधिक गंभीर मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, सीवानSun, 21 Sep 2025 09:21 PM
बिहार में STF ने चिराग पासवान की पार्टी के नेता रईस खान समेत 4 को दबोचा; रेड में कट्टा, चाकू भी मिला

बिहार में चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। सीवान जिले में सिसवन थाने के ग्यासपुर गांव में रविवार को दिनभर चली पटना एसटीएफ व जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी में लोजपा (रामविलास) के नेता व खान ब्रदर्स के नाम से चर्चित रईस खान समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में मुन्ना खान, अफताब और शाह आलम शामिल हैं।

डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आपराधिक तत्वों का जमावड़ा सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में है और हथियार भी जमा किया जा रहा है। इसके बाद डीआईजी और सीवान एसपी मनोज तिवारी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से रविवार की सुबह ग्यासपुर गांव में रईस खान के आवास और बैठका में अचानक छापेमारी शुरू कर दी।

कट्टा, चाकू भी मिले

करीब 6-7 घंटे की सघन छोपमारी के दौरान पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मौके पर मौजूद कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान एक देसी कट्टा, मादक पदार्थ , 10 मोबाइल, 2 वाकी टॉकी डिवाइस , 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 चार पहिया वाहन , एक बाइक , दो चाकू को बरामद किया गया। छोपमारी में एसडीपीओ सदर अजय कुमार, सिसवन सीओ पंकज कुमार सहित एसटीएफ व अन्य पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। डीआईजी ने बताया कि रईस पर पहले से ही 52 से अधिक गंभीर मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

