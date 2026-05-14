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पटना में ब्लैकआउट के दौरान मर्डर, अंधेरे का फायदा उठाकर मसाला दुकानदार की गोली मारकर हत्या

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाददाता, पटना
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पटना में गुरुवार शाम हुई ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान दुकान के पास खड़े एक मसाला कारोबारी की हत्या कर दी गई। बदमाश सिर में गोली मारकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। 

पटना में ब्लैकआउट के दौरान मर्डर, अंधेरे का फायदा उठाकर मसाला दुकानदार की गोली मारकर हत्या

बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार शाम हुई ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान मर्डर हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने एक मसाला दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से भाग छूटे। वारदात शहर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर हाट में हुई। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में पुलिस ने दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है।

ब्लैकआउट के 5 मिनट में हत्या

मृतक की पहचान 35 वर्षीय पिंटू कुमार के रूप में हुई है। वह मसाला की दुकान चलाते थे। बताया जा रहा है कि बदमाश दुकानदार की हत्या की नीयत से पहले ही घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही शाम 7 बजे ब्लैकआउट हुआ और बिजली गुल हो गई। इसके 5 मिनट बाद ही बदमाशों ने दुकान के पास खड़े मसाला कारोबारी पिंटू कुमार को सिर में सटाकर गोली मार दी।

गोली चलते ही अफरातफरी

गोली चलने की आवाज सुन इलाके में अफरातफरी मच गई। अपराधी अंधेरे में गली के रास्ते से भाग गए। आसपास के दुकानदार वहां पहुंचे। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल पिटू को पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजन में कोहराम मचा है। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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पटना में 15 मिनट का हुआ था ब्लैकआउट

बता दें कि पटना समेत बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले से बचने के लिए लोगों को जागरुक करने की मॉक ड्रिल का आयोजन गुरुवार को किया गया। शाम 7 बजे से 15 मिनट के लिए शहर की बिजली काट दी गई। सड़क पर वाहनों को रोककर लोगों ने उनकी हेडलाइट भी बंद कर दी। इससे पटना के अधिकांश इलाकों में अंधेरा छा गया।

मॉक ड्रिल के दौरान शहर के प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस एवं प्रशासनिक कर्मी मौजूद थे। जिला प्रशासन ने कंट्रोल एवं कमांड सेंटर से निगरानी की। ड्रोन से भी शहर में नजर रखी गई। इसके बावूजद अपराधी ब्लैकआउट के दौरान हत्या करके भाग गए। इससे पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

(पटना से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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