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प्रशांत किशोर से भिड़ गया थानेदार- मेरे थाने में हमको ही धमकी, हम वर्दी उतार दिए तो… Video वायरल है

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Prashant Kishor SHO Debate Video: पटना के बांकीपुर में मतदान से पहले जन सुराज के कार्यकर्ताओं को उठाने को लेकर थाना में आक्रामक रूप से सवाल पूछ रहे प्रशांत किशोर से थानेदार ने कहा कि मेरे थाने में हमको धमकाएंगे।

Prashant Kishor SHO Debate Video: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान से पहले बुधवार की रात जन सुराज पार्टी के लगभग 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा उठाने का दावा करते हुए पार्टी के सूत्रधार और कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने जक्कनपुर थाना में आधी रात को बवाल कर दिया। पार्टी के नेताओं और समर्थकों को लेकर थाना पहुंचे प्रशांत किशोर ने अपने चिर-परिचित आक्रामक तेवर में थानेदार से पूछा कि दो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गायब कर दिया है तो किससे पूछेंगे। गर्मा-गर्मी के माहौल में एसएचओ ने पलटकर जवाब दे दिया कि मेरे थाने में बैठकर हमको ही धमकी देंगे। प्रशांत किशोर से एसएचओ ने कहा कि वर्दी में होने के कारण ही दबाव है, नहीं तो वर्दी उतारकर आम आदमी बन सकते हैं।

वायरल वीडियो में प्रशांत किशोर एसएचओ से कहते हैं कि आपके थाने से 2 आदमी गायब हो गया है तो आपसे ही पूछेंगे। एसएचओ प्रशांत किशोर से सीनियर अफसरों से बात करने कहते हैं। फिर थानेदार कहते हैं- ‘ये पॉलिटिक्स आप हमको क्यों दिखा रहे हैं।… वर्दी उतारकर छोड़ देंगे। अगर वर्दी नहीं पहना है तो भूख नहीं लगेगी, नहीं कमाकर खा सकता है आदमी। धमकी नहीं दीजिए।’ प्रशांत किशोर फिर पूछते हैं कि उनके 2 आदमी कहां हैं, कहानी नहीं, कानून बताइए। एसएचओ इस पर कहते हैं- ‘आप मेरे थाने में बैठकर हमको ही धमकी दीजिएगा तो यही वर्दी बचा है क्या। ये वर्दी उतारकर आदमी कोई और काम नहीं करता है।’ थानेदार आगे कहता है कि वर्दी उतार देंगे तो हम भी आम आदमी बन जाएंगे।

प्रशांत किशोर ने बुलाई आपात बैठक, बांकीपुर में वोटिंग से पहले जन सुराज में क्यों हड़कंप

जन सुराज पार्टी ने बुधवार की रात दावा किया था कि पटना पुलिस और एसटीएफ ने उसके करीब 20 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत किशोर इसके बाद थाना पहुंच गए थे और कहा कि अगर उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ गलत किया है तो उन पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को जारी मतदान के दौरान भी पुलिस पर सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने चुनाव आयोग से जन सुराज पार्टी पर बोगस मतदान करवाने का आरोप लगाया है। पटना के मीठापुर और किदवईपुरी में जन सुराज पार्टी और भाजपा के लोगों के बीच झड़प की भी खबर है, जिसे बाद में पुलिस ने शांत कराया।

Bankipur Voting LIVE: बांकीपुर उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 11.50 फीसदी वोटिंग, बुथों पर पहुंच रहे वोटर

बांकीपुर में मतदान धीमा चल रहा है और सुबह 11 बजे तक मात्र 11.50 फीसदी वोटिंग हुई है। जन सुराज से प्रशांत किशोर के अलावा भाजपा के नीरज सिन्हा और राजद की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 कैंडिडेट मैदान में हैं। बांकीपुर के चुनाव नतीजे 3 अगस्त को मतगणना के बाद आएंगे।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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