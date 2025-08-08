Hindi NewsBihar NewsPatna SDO declared one of Tejashwi voter cards as fake said this is a crime submit it by 16 August
पटना SDO ने तेजस्वी के एक वोटर कार्ड को फर्जी बताया, कहा- ये अपराध है, 16 अगस्त तक जमा करें
दो वोटर आई मामले में घिरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक मतदाता पहचान पत्र को पटना के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने फर्जी बताते हुए अपराध करार दिया है। 16 अगस्त तक फर्जी वोटर आईडी को शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है।
sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 8 Aug 2025 06:37 PM
बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस ईपिक नंबर को दिखा कर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा किया था। उस ईपिक नंबर- RAB2916120 को पटना के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने फर्जी बताया है और अपराध करार दिया है। 16 अगस्त शाम 5 बजे क फर्जी वोटर आईडी जमा करने का आदेश दिया है।
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।