पटना SDO ने तेजस्वी के एक वोटर कार्ड को फर्जी बताया, कहा- ये अपराध है, 16 अगस्त तक जमा करें

बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस ईपिक नंबर को दिखा कर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा किया था। उस ईपिक नंबर- RAB2916120 को पटना के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने फर्जी बताया है और अपराध करार दिया है। 16 अगस्त शाम 5 बजे क फर्जी वोटर आईडी जमा करने का आदेश दिया है।