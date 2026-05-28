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पटना के स्कूलों में 5वीं तक की पढ़ाई 2 जून तक बंद, छठी से आठवीं तक के लिए क्या टाइमिंग?

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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पटना जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई पर 2 जून तक रोक लगा दी गई है। डीएम ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया, जो निजी, सरकारी स्कूलों के साथ ही प्ले स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। 

पटना के स्कूलों में 5वीं तक की पढ़ाई 2 जून तक बंद, छठी से आठवीं तक के लिए क्या टाइमिंग?

बिहार के पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 5वीं तक की पढ़ाई पर रोक बढ़ा दी गई है। अब पांचवीं तक के स्कूल 2 जून तक बंद रहेंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं को लेकर भी टाइमिंग तय की गई है। छठी से आठवीं तक के बच्चों की छुट्टी सुबह 10.30 बजे कर दी जाएगी। हालांकि, 8वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए किसी तरह का प्रतिबंध फिलहाल नहीं लगाया गया है।

पटना के डीएम त्यागराजन एस एम ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि भीषण गर्मी की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भी स्कूल प्रबंधकों को यह आदेश कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। यह आदेश सभी सरकारी, निजी स्कूलों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों और प्ले स्कूलों पर भी लागू होगा। छोटे बच्चों को लू और हीट स्ट्रोक से बचाने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है।

बता दें कि पटना जिले में 5वीं तक के स्कूल पहले ही बंद कर दिए गए थे। पटना डीएम की ओर से पिछले सप्ताह भी स्कूलों पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया था। उस समय 26 मई तक पाबंदी लगाई गई थी। इसे अब 2 जून तक कर दिया गया है।

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पटना में फिलहाल हीटवेव नहीं

पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में पिछले दिनों पड़ी भीषण गर्मी का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। हीटवेव को देखते हुए ही पटना समेत अन्य जगहों पर छोटे बच्चों के स्कूल बंद किए गए थे। हालांकि, राजधानी समेत राज्य भर में फिलहाल लू की स्थिति नहीं है। पटना में शुक्रवार और शनिवार को बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। गुरुवार को राजधानी का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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