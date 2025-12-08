Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsPatna school timings changed amid rising cold classes will not be held before 8 am
बढ़ती ठंड के बीच पटना के स्कूलों का समय बदला; 8 बजे से पहले नहीं लगेगी क्लास

बढ़ती ठंड के बीच पटना के स्कूलों का समय बदला; 8 बजे से पहले नहीं लगेगी क्लास

संक्षेप:

पटना में बढ़ती ठंड के चलते सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। सुबह 8 बजे से पहले कोई क्लास नहीं लगेगी। इस सिलसिले में सभी स्कूलों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है।

Dec 08, 2025 11:36 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

राजधानी पटना में बढ़ती ठंड के बीच सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। इस मामले में पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि गिरते पारा और शीतलहर के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्कूलों में अब पहली क्लास सुबह 8 बजे से पहले नहीं लगेगी। मंगलवार से ही इसे लागू कराने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और निजी विद्यालयों के संचालकों को आदेश की प्रति भेजकर समय में बदलाव का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पटना सहित प्रदेश में 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इससे विशेषकर सुबह और शाम में ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य में अगले दो-तीन दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाने के आसार हैं।

आपको बता दें राज्य में पछुआ हवा की रफ्तार ने ठंड बढ़ा दी है। पटना सहित प्रदेश में 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इससे विशेषकर सुबह और शाम में ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य में अगले दो-तीन दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाने के आसार हैं। लेकिन तीन-चार दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। पटना का अधिकतम तापमान 24.9 और न्यूनतम 13 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को पटना में सुबह में कोहरा छाया रहेगा।