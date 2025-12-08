बढ़ती ठंड के बीच पटना के स्कूलों का समय बदला; 8 बजे से पहले नहीं लगेगी क्लास

संक्षेप: पटना में बढ़ती ठंड के चलते सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। सुबह 8 बजे से पहले कोई क्लास नहीं लगेगी। इस सिलसिले में सभी स्कूलों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है।

राजधानी पटना में बढ़ती ठंड के बीच सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। इस मामले में पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि गिरते पारा और शीतलहर के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े।

स्कूलों में अब पहली क्लास सुबह 8 बजे से पहले नहीं लगेगी। मंगलवार से ही इसे लागू कराने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और निजी विद्यालयों के संचालकों को आदेश की प्रति भेजकर समय में बदलाव का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पटना सहित प्रदेश में 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इससे विशेषकर सुबह और शाम में ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य में अगले दो-तीन दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाने के आसार हैं।