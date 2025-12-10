Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar Newspatna school time change due to cold dm dr tyagrajan released order
पढ़ाई पर ठंड भारी! पटना में बदला स्कूलों का समय, डीएम त्यागराजन ने जारी किया फरमान

पढ़ाई पर ठंड भारी! पटना में बदला स्कूलों का समय, डीएम त्यागराजन ने जारी किया फरमान

संक्षेप:

पटना के डीएम ने निर्देश दिया है कि आठवीं कक्षा तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों सुबह 8.30 बजे से पहले पढ़ाई शुरू नहीं होगी। इसके अलावा शाम 4 बजे तक ही इन कक्षाओं में पढ़ाई होगी।

Dec 10, 2025 11:03 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
share

बिहार में ठंड धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सुबह और रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। राजधानी पटना में ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पटना के डीएम डॉक्टर एस एम त्यागराजन ने इस संबंध में फरमान जारी किया है। डीएम ने निर्देश दिया है कि आठवीं कक्षा तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल सुबह 8.30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। इसके अलावा शाम 4 बजे तक ही इन कक्षाओं में पढ़ाई होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीएम ने अपने आदेश में बताया है कि जिले में अत्यधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ठंड की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है इसलिए यह एहतियातन कदम उठाए गए हैं। पटना डीएम का यह आदेश गुरुवार यानी 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

आपको बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि पटना सहित दक्षिण बिहार में बुधवार को कोहरा छाया रहेगा। लेकिन दोपहर में धूप निकलने के भी आसार हैं। प्रदेश का मौसम अगले एक सप्ताह तक शुष्क बना रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी तीन-चार दिनों के दौरान कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।