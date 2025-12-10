पढ़ाई पर ठंड भारी! पटना में बदला स्कूलों का समय, डीएम त्यागराजन ने जारी किया फरमान
पटना के डीएम ने निर्देश दिया है कि आठवीं कक्षा तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों सुबह 8.30 बजे से पहले पढ़ाई शुरू नहीं होगी। इसके अलावा शाम 4 बजे तक ही इन कक्षाओं में पढ़ाई होगी।
बिहार में ठंड धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सुबह और रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। राजधानी पटना में ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पटना के डीएम डॉक्टर एस एम त्यागराजन ने इस संबंध में फरमान जारी किया है। डीएम ने निर्देश दिया है कि आठवीं कक्षा तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल सुबह 8.30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। इसके अलावा शाम 4 बजे तक ही इन कक्षाओं में पढ़ाई होगी।
डीएम ने अपने आदेश में बताया है कि जिले में अत्यधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ठंड की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है इसलिए यह एहतियातन कदम उठाए गए हैं। पटना डीएम का यह आदेश गुरुवार यानी 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
आपको बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि पटना सहित दक्षिण बिहार में बुधवार को कोहरा छाया रहेगा। लेकिन दोपहर में धूप निकलने के भी आसार हैं। प्रदेश का मौसम अगले एक सप्ताह तक शुष्क बना रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी तीन-चार दिनों के दौरान कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं।