Patna School girl burnt alive had seen male female teachers in objectionable condition गुरुजी और मैडम कर रहे थे गंदा काम, छात्रा ने देखा तो जिंदा जला दिया; पटना स्कूल कांड में नया मोड़, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna School girl burnt alive had seen male female teachers in objectionable condition

गुरुजी और मैडम कर रहे थे गंदा काम, छात्रा ने देखा तो जिंदा जला दिया; पटना स्कूल कांड में नया मोड़

पटना के चितकोहरा गर्ल्स स्कूल में बुधवार को छात्रा के जिंदा जलकर मौत होने के मामले में परिजन ने टीचर पर हत्या का आरोप लगाया है। बहन का दावा है कि छात्रा ने स्कूल के एक शिक्षक को शिक्षिका के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 29 Aug 2025 08:59 AM
share Share
Follow Us on
गुरुजी और मैडम कर रहे थे गंदा काम, छात्रा ने देखा तो जिंदा जला दिया; पटना स्कूल कांड में नया मोड़

बिहार की राजधानी पटना के एक सरकारी स्कूल में 5वीं की छात्रा की जिंदा जलकर मौत होने के मामले में नया मोड़ आया है। बच्ची के परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। परिवार वालों ने इसी स्कूल के एक शिक्षक पर छात्रा को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छात्रा ने स्कूल के पुरुष और महिला टीचर को आपत्तिजनकर हालत में देख लिया था। इसकी शिकायत न करने को लेकर छात्रा को धमकी दी जा रही थी। इसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। बता दें कि बुधवार सुबह असेंबली के समय चितकोहरा कन्या मध्य विद्यालय में 12 वर्षीय छात्रा की बाथरूम में जिंदा जल गई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

मृत छात्रा की बड़ी बहन ने गुरुवार को बताया कि घटना वाले दिन बच्ची घर से 9 बजे स्कूल गई थी। करीब 10 बजकर 10 मिनट पर यह घटना हुई। स्कूल के बगल में ही घर होने के बावजूद परिवार को इस घटना की जानकारी नहीं दी गई। पुलिस ने दोपहर 12 बजे छात्रा के झुलसने की सूचना घर वालों को दी।

ये भी पढ़ें:पटना के स्कूल में छात्रा ने खुद को जिंदा जलाया, अस्पताल में मौत; भारी बवाल

बड़ी बहन का आरोप है कि स्कूल के एक शिक्षक ने छात्रा से बदतमीजी की थी। छात्रा ने एक शिक्षक और शिक्षिका को गंदा काम करते हुए देख लिया था। इसके बाद शिक्षक एक हफ्ते से उसे शिकायत नहीं करने के लिए धमका रहा था। शुक्रवार को जुम्मा और अगले दो दिन छुट्टी होने के कारण छात्रा स्कूल नहीं गई थी।

पिता बोले- बेटी के हत्यारे को फांसी हो

सहेली के मुताबिक, छात्रा बुधवार को प्रिंसिपल को इस बारे में बताने वाली थी। मृत छात्रा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या में स्कूल के शिक्षकों का हाथ है। उन्होंने इंसाफ की मांग की है। बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा होने की बात कही। चचेरे भाई ने कहा कि पुलिस सहानुभूति की जगह उनके परिवार के साथ बर्बरता कर रही है। लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और कई को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि बच्ची गरीब परिवार से थी। उसके पिता चितकोहरा में सब्जी बेचते हैं और मां घरों में काम करती है।

Patna, Bihar, India -Aug .28, 2025: A funeral procession of a 12-year-old girl who died on Wednesday, after being found with severe burn injuries inside the washroom of a government-run school, in Patna, Bihar, India, Thursday,28, 2025.(Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

स्कूल के सीसीटीवी कैमरे खराब

पटना सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने गुरुवार को बताया कि छात्रा के पिता के बयान पर केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। घटना की सच्चाई जानने के लिए स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, लेकिन सभी खराब पाए गए।

ये भी पढ़ें:बंद रहता था जो टॉयलेट, आज कैसे खुल गया? स्कूल में सुसाइड का सस्पेंस गहराया

टॉयलेट का गेट अंदर से बंद था

इस केस की जांच के लिए सचिवालय डीएसपी-1 के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। टीम में गर्दनीबाग थानेदार शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना के समय शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद था। बाद में किसी तरह दरवाजे की कुंडी खोलकर छात्रा को बाहर निकाला गया था। पुलिस ने गुरुवार को स्कूल के टीचर और आसपास के लोगों से पूछताछ की। दोपहर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम भी जांच के लिए पहुंची थी, मगर स्कूल बंद होने से वापस लौट गई।

(हिन्दुस्तान के वरीय संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर)