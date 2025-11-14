Hindustan Hindi News
Patna Sahib Result LIVE: पटना साहिब में मतगणना शुरू, जीतेंगे BJP के रत्नेश कुमार या कांग्रेस के शशांत शेखर मारेंगे बाजी

Patna Sahib Result LIVE: पटना साहिब में मतगणना शुरू, जीतेंगे BJP के रत्नेश कुमार या कांग्रेस के शशांत शेखर मारेंगे बाजी

संक्षेप: Patna Sahib Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना साहिब विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी के रत्नेश कुमार फिर जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे या कांग्रेस के शशांत शेखर बाजी मारेंगे।

Fri, 14 Nov 2025 08:20 AMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पटना साहिब
Patna Sahib Assembly Seat Result 2025 LIVE: पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पटना साहिब विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक के बजाय रत्नेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस की टिकट पर शशांत शेखर चुनाव लड़ रहे हैं। पटना साहिब विधानसभा सीट बिहार की राजधानी पटना की सबसे ऐतिहासिक और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक मजबूत गढ़ मानी जाने वाली महत्वपूर्ण सीट है। यह गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली भी है, जिसके नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और फिर 2 घंटे बाद शुरुआती रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे।

Patna Sahib Assembly Seat Result LIVE 2025, सुबह 8 बजे: पटना साहिब सीट पर मतणगना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी, जिसके रुझान सुबह 8.30 बजे तक आ सकते हैं।

पहले इसे पटना पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम पटना साहिब विधानसभा हो गया। यहां बीजेपी का प्रभुत्व लगभग तीन दशकों से रहा है। इस सीट पर मौजूदा विधायक नंद किशोर यादव इस सीट से लगातार 7 बार (पटना पूर्वी सीट सहित) चुनाव जीत चुके हैं। वह बिहार सरकार में मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। आरजेडी इस सीट सीट पर अब तक एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाई है।

बात करें पिछले विधानसभा चुनावो की तो बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा को 18300 वोटों के अंतर से हराया था। अबवह 72 साल के हो चुके हैं। यही वजह है कि पार्टी ने उनकी जगह अब रत्नेश कुमार को उतारा है। इस सीट पर वैश्य (Bania) मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। यह समुदाय पारंपरिक रूप से बीजेपी का मजबूत आधार रहा है। यादव, कोइरी और कुर्मी मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं।

