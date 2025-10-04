Patna road caves due to heavy rain built 3 years ago van overturned inside पटना में 3 साल पहले बनी सड़क तेज बारिश में धंस गई, गाड़ी अंदर पलटी, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना में 3 साल पहले बनी सड़क तेज बारिश में धंस गई, गाड़ी अंदर पलटी

पटना में तेज बारिश के चलते मीठापुर सब्जी मंडी में सड़क धंस गई। इससे सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें पिकअप वैन पलट गई। यह रोड करीब 3 साल पहले बनाया गया था।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 4 Oct 2025 12:14 PM
बिहार में शनिवार को हुई भारी बारिश से अव्यवस्था का माहौल बन गया। राजधानी पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में सड़क तेज बारिश की वजह से धंस गई। इसके अंदर पिकअप गाड़ी पलट गई। रोड पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ही इस सड़क का निर्माण हुआ था। मूसलाधार बरसात होने से सड़क के नीचे की मिट्टी खिसक गई, जिस वजह से डामर रोड धंस गया। रोड पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है।

जानकारी के अनुसार दयानंद स्कूल के पास मीठापुर पुल के नीचे वाला डामर रोड धंस गया। यह वाकया शनिवार सुबह का बताया जा रहा है। सड़क धंसने के दौरान उस पर गुजर रहे दो पिकअप वाहन उसमें पलट गए। बाद में उनके अंदर से सामान खाली कर गाड़ियों को किसी तरह बाहर निकाला गया।

पटना में शुक्रवार देर रात से हो रही लगातार बारिश से कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। बायपास से सटा आबादी क्षेत्र एक बार फिर जलमग्न हो गया। गली-मोहल्लों में जलजमाव से आम जनता परेशान है। बुडको और नगर निगम के कर्मचारी सुबह से जल निकासी अभियान में जुटे हुए हैं। राजधानी के अलग-अलग इलाकों के लिए क्यूआरटी सक्रिय की गई है।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)