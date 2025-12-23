2026 के स्वागत में पटना रेडी, शिकारा से एडवेंचर तक का आनंद यहां लें; खानपान की खास तैयारी

संक्षेप: बच्चों के मनोरंजन के लिए यहां अलग से एक चिल्ड्रेन पार्क है। इसमें कई तरह के झूले लगाए गए हैं। वहीं युवाओं और बड़ों के लिए इको पार्क के अंदर एडवेंचर पार्क भी मौजूद है।

नए वर्ष 2026 के आगमन को लेकर बिहार के राजधानी वाटिका (इको पार्क) में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 31 दिसंबर और एक जनवरी को यहां बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पार्क प्रबंधन ने मनोरंजन और सुविधाओं को और बेहतर किया है।

इको पार्क के तालाब में शिकारा की व्यवस्था की गई है, जहां दर्शक पानी में सैर का आनंद उठा सकेंगे। शिकारा लोगों के बीच खासा आकर्षण बना हुआ है और नए साल के मौके पर इसके लिए अच्छी-खासी भीड़ जुटने की उम्मीद है।

बच्चों के मनोरंजन के लिए यहां अलग से एक चिल्ड्रेन पार्क है। इसमें कई तरह के झूले लगाए गए हैं। वहीं युवाओं और बड़ों के लिए इको पार्क के अंदर एडवेंचर पार्क भी मौजूद है। यहां रॉक क्लाइंबिंग, जिप झूला समेत अन्य साहसिक गतिविधियां लोगों को रोमांच का अनुभव कराती हैं। पहली जनवरी के रोज राजधानी वाटिका में टिकट दर में बढ़ोतरी की गई है। वयस्क का टिकट 50 जबकि बच्चे के लिए 25 रुपये लगेगा। वहीं, क्रिसमस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा के लिए प्रशासन और अधिकारी अलर्ट राजधानी वाटिका के अंदर और बाहर सुरक्षा को लेकर प्रशासन व पटना पार्क प्रमंडल के अधिकारी अलर्ट हैं। नये साल और बड़े दिन को लेकर इसके सभी गेटों पर स्थानीय पुलिस की तैनाती रहती है। वहीं राजधानी वाटिका के भीतर वन विभाग के कर्मी जगह-जगह वायरलेस लेकर करते हैं। किसी तरह की परेशानी होने पर वे तुरंत लोगों की मदद के लिये आगे आते हैं।

खानपान और स्वच्छ जल की सुविधा खानपान की सुविधा को लेकर भी इको पार्क पूरी तरह तैयार है। राजधानी वाटिका यानी इको पार्क के अंदर दो-दो रेस्टोरेंट संचालित हैं, जहां घूमने आए दर्शक लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके साथ ही पार्क परिसर में पीने के लिए स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि नए साल का जश्न मनाने आने वाले लोग सुरक्षित और सुखद माहौल में समय बिता सकें। उम्मीद है कि नए साल के मौके पर इको पार्क पटना वासियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा।