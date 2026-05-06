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सम्राट कैबिनेट के शपथ ग्रहण की तैयारियों में बारिश का खलल, गांधी मैदान में भरा पानी; मशीनों के साथ 200 कर्मी तैनात

May 06, 2026 04:04 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाददाता, पटना
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पटना में बुधवार को हुई बारिश ने सम्राट कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रहे प्रशासन की परेशानियां बढ़ा दीं। गांधी मैदान में कुछ जगहों पर पानी भर गया है। उसे निकाल कर मैदान को समतल करने के प्रयास जारी हैं।

बिहार में सम्राट कैबिनेट विस्तार के साथ ही गुरुवार 7 मई को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। यह समारोह राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच पटना में बुधवार दोपहर को कुछ देर के लिए हुई बारिश ने तैयारियों में खलल डाल दिया। लगभग 10-12 मिनट हुई बूंदाबांदी की वजह से गांधी मैदान में कुछ जगहों पर जलजमाव हो गया है। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारी पानी को निकालने में जुटे हुए हैं। नगर नगम की दो सुपर शॉकर मशीनें गांधी मैदान में तैनात की गई हैं।

बारिश के बावजूद गांधी मैदान में हेलीपैड निर्माण, पंडाल निर्माण और कुर्सियों को सजाने का काम जारी रहा। मुख्य पंडाल परी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया है। वहां सोफे लगा दिए गए हैं। बाकी तीन और पंडाल जो विधायकों, दूसरे राज्यों से आने वाले अति विशिष्ट अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों के लिए तैयार किया जा रहे हैं, उनका भी निर्माण कार्य बुधवार शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। दोपहर तक ये तीनों पंडाल पूरी तरह ढके नहीं गए।

200 कर्मी तैनात

वहीं सामान्य दर्शकों के लिए तैयार हो रहे पंडाल में कुर्सियां लगाने का काम शुरू हो गया है। बारिश से तैयारी में हल्की बाधा आई। पटना के डीएम, नगर आयुक्त, डीडीसी द्वारा बारिश के बाद मैदान का निरीक्षण किया गया है। लगभग 200 से अधिक श्रमिक और कर्मी पंडाल बनाने और गांधी मैदान के समतलीकरण के काम में लगे हैं।

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पंडाल में जनरेटर से चलेंगे कूलर-पंखे

पंडाल बनाने वाली एजेंसी के संचालक खुद वहां मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि काम तेजी से हो सके, इसके लिए सारे संसाधनों को झोंक दिया गया है। बारिश के साथ तेज हवा से हल्की बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन बुधवार देर रात तक पंडाल पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। रात में काम करने के लिए तथा गुरुवार को पंडाल में कूलर और पंखा चलाने के लिए मोबाइल जनरेटर भी तैनात कर दिए गए हैं।

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रात तक फिर बारिश हुई, तो बढ़ेगी परेशानी

मौसम विभाग ने बुधवार को पटना जिले में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। शाम तक फिर से बारिश होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि अगर रात तक फिर से बारिश होती है तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में फिर से खलल आ सकती है। वहीं, शपथ ग्रहण के दिन राजधानी में हल्के बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम हैं।

(पटना से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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