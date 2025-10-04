Patna railway officer dies at Sonpur station falling from Jogbani Danapur Intercity train पटना के रेल अफसर की सोनपुर स्टेशन पर मौत, जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी ट्रेन से गिरे, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna railway officer dies at Sonpur station falling from Jogbani Danapur Intercity train

पटना के रेल अफसर की सोनपुर स्टेशन पर मौत, जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी ट्रेन से गिरे

सोनपुर रेलवे स्टेशन पर जोगबनी से दानापुर जा रही इंटरसिटी ट्रेन में चढ़ने के दौरान पटना के रेल अफसर विजय कुमार सिंह का संतुलन बिगड़ गया। उनकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, पटनाSat, 4 Oct 2025 06:38 AM
share Share
Follow Us on
पटना के रेल अफसर की सोनपुर स्टेशन पर मौत, जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी ट्रेन से गिरे

बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक रेल अफसर की मौत हो गई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर डिप्टी चीफ कंट्रोलर विजय कुमार सिंह की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। शुक्रवार शाम जोगबनी- दानापुर इंटरसिटी पर चढ़ने के दौरान वह गिर गए। 43 साल के विजय कुमार सिंह पटना में अनीसाबाद के शिवपुरी स्थित आनंद द्वारिका हेरिटेज अपार्टमेंट में रहते थे।

विजय कुमार सिंह ड्यूटी के बाद पटना स्थित अपने घर आने के लिए ट्रेन पर सवार हो रहे थे, तभी हादसा हुआ। वह सोनपुर रेल मंडल कार्यालय के परिचालन विभाग के कंट्रोल कार्यालय में डिप्टी चीफ कंट्रोलर के पद पर पदस्थापित थे। विजय मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाने के दूबहा निवासी स्व. राजदेव सिंह के पुत्र थे। घटना की सूचना मिलते ही शव को देखने और उसकी पहचान करने के लिए दर्जनों लोग एकत्र हो गए।

ये भी पढ़ें:बिहार में ट्रेन से कटकर हत्या निपटाने का नया ट्रेंड? 3 महीने में 100 मौतें

शव की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही डीआरएम, सीनियर डीओएम, डीओएम समेत अनेक वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जीआरपी थानाध्यक्ष मंजू देवी ने बताया कि विजय कुमार सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। सूचना पर जीआरपी पोस्ट पर पहुंचे परिजन का रो-रोकर बुरा हाल था। इससे वहां सब की आंखें नम हो गईं।