पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को राष्ट्रीय दर्जा मिला, बिहार के लिए गेमचेंजर होगा यह प्रोजेक्ट

पटना-पूर्णिया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को NE-9 के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे का दर्जा दे दिया है। इस एक्सप्रेस-वे का 40 फीसदी खर्च केंद्र वहन करेगा, बाकी का निर्माण एजेंसी करेगी।

बिहार की राजधानी पटना से पूर्णिया तक बनने वाले एक्सप्रेस-वे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे का दर्जा दे दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को नेशनल एक्सप्रेसवे-9 (NE-9) घोषित किया है। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेस-वे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर ही बन रहा है। यह प्रोजेक्ट बिहार के लिए गेमचेंजर साबित होगा। इससे पूर्णिया से पटना सड़क मार्ग से महज 3 घंटे के भीतर आया जा सकेगा।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए अलग से संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। पिछले दिनों 6 लेन ग्रीनफील्ड इस एक्सप्रेस-वे को बिहार सरकार ने मंजूर किया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुरोध पर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसकी सहमति दी थी। बिहार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह जल्द इसकी निविदा प्रकाशित करे ताकि इस साल निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

निर्माण एजेंसी 60 फीसदी राशि खर्च करेगी, बाकी केंद्र सरकार पीपीपीएसी के तहत इस परियोजना का निर्माण हैम मोड में होगा। यानी निर्माण एजेंसी 60 फीसदी राशि खुद खर्च करेगी। 40 फीसदी राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। निर्माण एजेंसी को टोल प्लाजा से पैसे की भरपाई की जाएगी। 15 साल तक एजेंसी इस सड़क की देख-रेख करेगी।