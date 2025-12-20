Hindustan Hindi News
पटना में 5500 घर और दुकानों का बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, 19 सड़कों की बदल गई कैटगरी

संक्षेप:

पटना नगर निगम ने 19 सड़कों की कैटगरी बदल दी है। इन्हें मुख्य सड़क से प्रधान मुख्य सड़क श्रेणी में अपग्रेड कर दिया है। इस कारण इन सड़कों पर मौजूद घर और दुकानों में रहने वाले लोगों को अब पहले से डेढ़ गुना ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होगा।

Dec 20, 2025 06:53 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
बिहार की राजधानी पटना के चुनिंदा मकान मालिकों और दुकानदारों को अब डेढ़ गुना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होगा। पटना नगर निगम द्वारा नई सड़कों के निर्धारण से संपत्ति कर का बोझ भी 19 सड़कों की दुकान-मकानों पर बढ़ेगा। इन सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में शामिल किया गया है। कर निर्धारण की प्रक्रिया के लिए यह फैसला माना जा रहा है। इससे लगभग 5500 दुकानों और मकानों पर संपत्ति कर का भार बढ़ेगा।

पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया भुगतान के लिए विशेष टीम बनाई गई है। ओटीएस के तहत एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और दंड माफी का आदेश प्रभावी रहेगा। सोमवार से यह टीम घर-घर जाकर लोगों से बकाया टैक्स का भुगतान करने के लिए लोगों को जागरूक करेगी। निगम के हाउस होल्ड्स को बढ़ाने के लिए अभियान चलेगा।

निगम के अनुसार अभी भी लोग टैक्स के दायरे में नहीं हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग से मंजूरी के बाद निगम ने शहर की सड़कों का पुनर्वर्गीकरण कर दिया है। 19 मुख्य सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क में अपग्रेड कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार संपत्ति कर का निर्धारण 19 मई 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

ये भी पढ़ें:छपरा में 21 तक स्कूलों की छुट्टी, पटना-बक्सर में बदली टाइमिंग; बिहार में शीतलहर

नगर निगम ने शहर की 112 सड़कों की सूची जारी की है। इनमें 43 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में रखा है, जबकि 69 को मुख्य सड़क में रखा गया है। पहले 24 प्रधान मुख्य सड़कें एवं 88 मुख्य सड़कें थीं। जिन नई 19 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क में वर्गीकृत किया गया है, उसमें 5500 घर-दुकानें हैं।

प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी वालों से 30 रुपये लिए जाते हैं

19 नई प्रधान सड़कों के दायरे में आने वाले हाउसहोल्ड्स को 1.5 गुणा टैक्स चुकाना होगा। अन्य सड़कों की श्रेणी में आने वाली संपत्ति से 10 रुपये लिए जा रहे हैं। मुख्य सड़क पर आने वाले होल्ड्स से 20 रुपये एवं प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में आने वाले लोगों से 30 रुपये लिए जाते हैं। इस हिसाब से मुख्य सड़क की श्रेणी में आने वाले हाउसहोल्ड्स से प्रधान मुख्य सड़क में आने वालों को 1.5 गुणा अधिक टैक्स देना होगा।

जिम, क्लब और निजी अस्पताल को दोगुना कर देना होगा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत जारी नई अधिसूचना के अनुसार होटल, जिम, हेल्थ क्लब, निजी अस्पताल, बैंक और वित्तीय संस्थानों पर अब दोगुना कर लगेगा, जबकि कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर 1.5 गुना कर वसूला जाएगा। नई कर व्यवस्था के तहत होटल, हेल्थ क्लब, जिम, क्लब, विवाह भवन, निजी अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनियां और बड़े गोदामों पर कर गुणांक दो तय किया गया है, यानी पहले की तुलना में दोगुना कर लगेगा। शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और मध्यम आकार के गोदामों (एक से तीन हजार वर्ग फुट के भीतर) पर 1.5 गुणांक लागू होगा। औद्योगिक इकाइयों और बड़े वेयरहाउस को भी उच्च श्रेणी में रखा गया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
