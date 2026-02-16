पटना में अपार्टमेंट से गिरी छात्रा को किसी ने धक्का दिया? सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस
एसपी पश्चिम भानू प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपितों का भी कोई रोल अब तक सामने नहीं आया है। लिहाजा किन परिस्थितियों में छात्रा गिरी इसको लेकर फिलहाल कई पहलुओं से जांच की जा रही है।
पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के हरिनगर स्थित बिल्डिंग से संदिग्ध परिस्थिति में गिरकर हुई छात्रा की मौत मामले में पुलिस सोमवार को सीन रिक्रिएट करेगी। बिल्डिंग की सातवीं मंजिल से छात्रा के वजन के बराबर का पुतला नीचे गिराकर जांच की जाएगी। यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि घटना वाले दिन क्या छात्रा को किसी ने धक्का दिया था अथवा उसने खुद छलांग लगाई थी।
एसपी पश्चिम भानू प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपितों का भी कोई रोल अब तक सामने नहीं आया है। लिहाजा किन परिस्थितियों में छात्रा गिरी इसको लेकर फिलहाल कई पहलुओं से जांच की जा रही है।
हरिनगर स्थित सुमित्रा हाइट्स अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल की छत से गिरकर 16 वर्षीय 12वीं कक्षा की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई थी। छात्रा के सीढ़ियों से छत पर जाने और गिरने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस मामले में पहले दिन पुलिस ने शक के आधार पर अपार्टमेंट में काम करने वाले बढ़ई और गार्ड सहित चार लोगों को हिरासत में लिया था।
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में इस मामले मे उनका कोई रोल सामने नहीं आया। परिजनों के गलत किए जाने की आशंका के बाद पुलिस ने एम्स के मेडिकल बोर्ड से छात्रा का पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा से दुष्कर्म अथवा यौन शोषण की बात सामने नहीं आई है।