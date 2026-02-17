पटना: नीट छात्रा के परिजनों को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, जान से मारने की धमकी के बाद ऐक्शन

फॉरेंसिक की बायोलाजिकल जांच में छात्रा की अंत:वस्त्र पर पुरुष के स्पर्म की पुष्टि होने पर एसआइटी ने गांव के भी एक दर्जन से ज्यादा लोगों का डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया था। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर आठ फरवरी को छात्रा के स्वजन ने दिल्ली के जंतर- मंतर पर जाकर भी प्रदर्शन किया था।

पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले की अभी सीबीआई जांच कर रही है। इस बीच पुलिस ने परिजनों को सुरक्षा देने की बात कही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि जहानाबाद जिले की पुलिस से इस संदर्भ में बात चल रही है, परिजनों को सुरक्षा दी जाएगी ताकि उन्हें खतरा न हो। मृत छात्राा के परिजनों ने हाल ही में अपने जान पर खतरे की आशंका जाहिर की थी तथा राज्य सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। बता दें कि कुछ ही समय पहले नीट छात्रा की मौत से सदमें में डूबे परिजनों को पर्चा फेंककर धमकी देने का मामला आया था। छात्रा के पैतृक गांव स्थित घर में किसी ने धमकी भरा पर्चा फेंककर सनसनी फैला दी है। शनिवार को दिन में 11 बजे किचेन के खिड़की पर पर्चा रखा हुआ मिला है।

पर्चा में लिखा गया था कि ‘ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे।’ धमकी भरा पर्चा मिलने के बाद छात्रा का पूरा परिवार दहशत में आ गया है। छात्रा के परिजनों को धमकी की सूचना मिलने पर शकूराबाद थानाध्यक्ष राहुल कुमार गांव पहुंचे थे और पर्चा को जब्त करते हुए मामले की पड़ताल शुरू की है। उन्होंने बताया कि पर्चा का सत्यापन किया जा रहा है, प्रथम दृष्टया यह असामाजिक तत्वों की करतूत मालूम पड़ती है। पर्चा की सत्यता जल्द ही सामने आ जाएगी।

गौरतलब है कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। इससे पहले पटना पुलिस और फिर एसआईटी ने मामले की जांच की थी। फॉरेंसिक की बायोलाजिकल जांच में छात्रा की अंत:वस्त्र पर पुरुष के स्पर्म की पुष्टि होने पर एसआइटी ने गांव के भी एक दर्जन से ज्यादा लोगों का डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया था। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर आठ फरवरी को छात्रा के स्वजन ने दिल्ली के जंतर- मंतर पर जाकर भी प्रदर्शन किया था।

दारोगा से तीन घंटे पूछताछ नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को चित्रगुप्त नगर थाने की दारोगा रीना कुमारी से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की।दारोगा से पूछताछ सीबीआई के पटना स्थित कार्यालय में हुई। अगले कुछ दिनों में चित्रगुप्त नगर के अलावा कदमकुआं थाना के कुछ और पुलिस अफसरों को भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है।

शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी को छात्र की तबीयत खराब होने के बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय कदमकुआं और चित्रगुप्तनगर थाने की पुलिस पहुंची थी। घटना की सूचना मिलने के बाद जो पुलिसकर्मी मौके पर और अस्पताल गए थे उनकी सूची सीबीआई ने बनाई है।