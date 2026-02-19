Hindustan Hindi News
पुतला गिराने के बाद अब संदिग्धों का नार्को टेस्ट, अपार्टमेंट से गिर कर मरी छात्रा के मामले में जांच तेज

Feb 19, 2026 07:47 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
छात्रा की मौत की जांच करने वाली एसआईटी ने मंगलवार को अपार्टमेंट के सातवीं मंजिल से पुतला गिराकर री-क्रिएशन किया। इस दौरान पुलिस यह जानने का प्रयास की थी कि क्या छात्रा ने अपने से छत से छलांग लगाई होगी या उसे धक्का देकर नीचे फेंका गया होगा। हर बिंदु पर एसआईटी जांच कर रही है।

पटना में फुलवारी थाना क्षेत्र के एनएच-139 के पास स्थित सुमित्रा पैलेस अपार्टमेंट के सातवीं मंज़िल से गिरकर छात्रा की मौत के मामले में संदिग्धों का पुलिस नार्को टेस्ट करवाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में गुरुवार को न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामला गंभीर है तथा कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनका नार्को टेस्ट कराना जरूरी है। जांच कार्य के दायरे को और बढ़ाया जा रहा है। घटना से जुड़े पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि अब तक पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं।

कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद संदिग्धों का नार्को टेस्ट कराकर सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाएगी। छात्रा के परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि मामले की हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

छात्रा की मौत की जांच करने वाली एसआईटी ने मंगलवार को अपार्टमेंट के सातवीं मंजिल से पुतला गिराकर री-क्रिएशन किया। इस दौरान पुलिस यह जानने का प्रयास की थी कि क्या छात्रा ने अपने से छत से छलांग लगाई होगी या उसे धक्का देकर नीचे फेंका गया होगा। हर बिंदु पर एसआईटी जांच कर रही है। इसके पहले अपार्टमेंट के पास लगे दो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखा गया था। एक सीसीटीवी में चौथे जबकि सामने वाले भवन में लगे कैमरे में सातवीं मंजिल से गिरते दिख रही है।

इस दौरान अपार्टमेंट के गार्ड को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की गई थी। बता दें कि मृतका 12 वीं की छात्रा थी तथा अपार्टमेंट में संचालित कोचिंग में पढ़ रही थी। उसकी संदिग्ध मौत पर परिजन हत्या की आंशका जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे कहा जा सके की उसकी हत्या हुई है या उसने खुद आत्महत्या कर ली है।

