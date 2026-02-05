Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newspatna police will cancel registration of shambu girls hostel action against operator
पटना: नीट छात्रा मौत मामले में रद्द होगा शंभू गर्ल्स हॉस्टल का लाइसेंस, संचालक पर भी कार्रवाई

पटना: नीट छात्रा मौत मामले में रद्द होगा शंभू गर्ल्स हॉस्टल का लाइसेंस, संचालक पर भी कार्रवाई

संक्षेप:

पटना पुलिस के मुताबिक, पांच जनवरी को छात्रा जहानाबाद से पटना ट्रेन से आती है। पटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसे ट्रेन से उतरते और ऑटो में बैठते देखा गया। जिस ऑटो से वह मुन्नाचक स्थित शंभू हॉस्टल गई थी, उसके ड्राइवर से भी पुलिस ने पूछताछ की है।

Feb 05, 2026 07:10 am IST
जहानाबाद की नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में पटना के चित्रगुप्त नगर के शंभू हॉस्टल संचालक पर कार्रवाई की जायेगी। हॉस्टल का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि हॉस्टल प्रशासन ने पुलिस को सही समय पर सूचना नहीं दी। हॉस्टल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सामान्य से सामान्य घटना की भी थाने को जानकारी दी जाए। नीट छात्रा मामले में पुलिस को सूचना देने पर कोताही बरती गई और काफी विलंब हुआ।

ऐसे में हॉस्टल चलाने का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि हॉस्टल संचालिका अब पटना में कोई भी हास्टल का संचालन नहीं कर सके। उधर, पटना पुलिस ने छात्रा मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि हर बिंदु पर जांच की गई है। राज्य सरकार ने इस केस को अब सीबीआई को सौंप दिया है।

सीबीआई ही नये सिरे से इस घटना की जांच करेगी। एसएसपी कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में एसआईटी की जांच की निगरानी कर रहे पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने कहा कि परिजनों ने जिन बिंदुओं को उठाया था, उसकी भी जांच कराई गई। चूंकि मामला अब सीबीआई को चला गया है, ऐसे में आगे की जांच एजेंसी ही करेगी।

हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे से घटना की पुष्टि नहीं

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का डीवीआर जब्त कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे में पांच जनवरी को छात्रा एक सहेली के साथ कमरे में जाती दिखी। छह जनवरी को जब हॉस्टल का कर्मी सुबह नाश्ते के लिए उसे बुलाने आता है तो वह दरवाजा नहीं खोलती है। तब उसे शक होता है। उसके बाद हॉस्टल के एक कर्मी ने दरवाजा तोड़ा तो वह बेड पर बेहोशी की हालात में पाई गई। तब उसे अस्पताल ले जाया गया।

पटना जंक्शन से हॉस्टल ले जानेवाले ऑटो चालक से भी पूछताछ

