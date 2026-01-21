पटना: वार्डन की दी दवा पुलिस ले गई अपने साथ, NEET छात्रा की सहेलियों से भी पूछताछ

संक्षेप: जहानाबाद निवासी छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले में एसआईटी ने मंगलवार को जहानाबाद में पीड़िता की शिक्षिका और उसकी सहेलियों से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। साथ ही वार्डेन द्वारा दिए गए दवाओं के रैपर परिजनों से बरामद कर अपने साथ ले गई।

पटना में NEET छात्रा की मौत की पहले अब तक नहीं सुलझ सकी है। चित्रगुप्त नगर के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की से दरिंदगी करने वाले का भी पता नहीं चल सका है। इस बीच पुलिस ने लड़की की सहेलियों और शिक्षिका से पूछताछ की है। हॉस्टल की वार्डन ने जो दवा परिजनों को दी थी वो दवा भी पुलिस अपने साथ ले गई है।

चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दरिंदगी पटना या जहानाबाद में हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। एसआईटी, पटना के साथ छात्रा के पैतृक गांव जहानाबाद में भी घटना के सुराग खोज रही है। घटना के करीब दस दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मामले में अब तक आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस उन मोबाइल नंबरों की सीडीआर और टावर लोकेशन की भी जांच कर रही है, जिन पर संदेह है।

मामले में एसआईटी संबंधित लोगों से पूछताछ के साथ-साथ तकनीकी अनुसंधान पर विशेष जोर दे रही है। पटना में हॉस्टल संचालक, दो प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों और हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राओं से पूछताछ की जा चुकी है। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज की जांच से अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी कारण जहानाबाद में कई जगहों पर जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि जहानाबाद में मामले से जुड़े कुछ सुराग मिल जाएं। वहीं परिजनों से पूछताछ के बाद एसआईटी ने मखदुमपुर निवासी उस शख्स से भी पूछताछ की, जिसने छह जनवरी को छात्रा की तबीयत खराब होने की सूचना दी थी।

कमरे से पर्स और पैसा ले गए थे परिजन फोरेंसिक टीम की जांच में छात्रा के कमरे में उसके पर्स और पैसा नहीं मिले। पूछताछ में पता चला कि घटना के बाद छात्रा के परिजन कमरे में पहुंचे थे और उन्होंने उसका पर्स और पैसा ले लिया था। परिजनों का कहना था कि उन्हें आशंका थी कि कहीं कोई उसका पैसा न चुरा ले, इसलिए उन्होंने उसे वहां से हटा लिया। टीम ने कमरे की कई सामग्री को परीक्षण के लिए अपने कब्जे में लिया। टीम जब्त सामानों की जांच कर रही है।

शंभू गर्ल्स हॉस्टल में दोबारा जांच के लिए पहुंची टीम मंगलवार को चित्रगुप्तनगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जांच के लिए एसआईटी फिर से पहुंची। लगभग 20 मिनट तक डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने हॉस्टल के कई कमरे की छानबीन की। इससे पहले सोमवार को एसआईटी छात्रा के पैतृक गांव गई थी और लगभग छह घंटे तक परिजनों से पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान एसआईटी को ऐसी जानकारी मिली, जिसके बाद जांच टीम को दोबारा हॉस्टल जाना पड़ा। हालांकि टीम में शामिल अधिकारियों ने इस संबंध में किसी भी जानकारी को साझा करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जांच कार्य पूरी होने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है।

छात्रा की शिक्षिका और सहेलियों से पूछताछ की इधर जहानाबाद निवासी छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले में एसआईटी ने मंगलवार को जहानाबाद में पीड़िता की शिक्षिका और उसकी सहेलियों से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। साथ ही वार्डेन द्वारा दिए गए दवाओं के रैपर परिजनों से बरामद कर अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार वार्डेन ने परिजनों को नींद की दवा के तीन खाली रैपर दिए थे।