Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspatna police tight security on new year bikers gang Barricading on Atal Path and magistrate duty
बाइकर्स गैंग पर नजर, अटल पथ पर बैरिकेडिंग और मजिस्ट्रेट तैनात; नए साल पर पटना में सुरक्षा सख्त

बाइकर्स गैंग पर नजर, अटल पथ पर बैरिकेडिंग और मजिस्ट्रेट तैनात; नए साल पर पटना में सुरक्षा सख्त

संक्षेप:

नव वर्ष पर अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर 31 दिसंबर से 01 जनवरी की देर रात तक वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग रहेगी। जेपी गंगा पथ एवं रिवर फ्रंट के रास्ते पर पैदल गश्ती की जाएगी।

Dec 30, 2025 06:43 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

नव वर्ष पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम रहेंगे। पटना जिले के 104 स्थानों पर 125 से अधिक दंडाधिकरियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती रहेगी।जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम एवं एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने पदाधिकारियों को अफवाहों का तुरंत खंडन करने, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखने के साथ स्पेशल मोबाइल टीम के माध्यम से सघन पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। बाइकर्स गैंग पर नियंत्रण के लिए थानाध्यक्षों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को लगातार गश्त करने को कहा गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, गांधी मैदान, कुम्हरार, पटना जंक्शन, हनुमान मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नेहरू पथ स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, पटन देवी मंदिर सहित भीड़-भाड़ वाले प्रमुख स्थानों पर प्रशासन मुस्तैद रहेगा। महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात परिचालन सुगम व सुचारू रखने बल की तैनाती रहेगी। डीएम और एसएसपी ने कहा कि पटना शहर के प्रमुख होटलों और क्लबों में नव वर्ष पर लोगों की भीड़ होती है।

दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा सघन गश्ती की जाएगी। दोनों अधिकारियों ने कहा कि नव वर्ष पर प्रमुख स्थलों पर क्यूआरटी भी तैनात रहेगी। दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल, महिला बल तथा लाठी बल को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। फायर ब्रिगेड एवं अन्य आवश्यक तैनाती भी की गई है।

जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 24 दंडाधिकारियों को रिजर्व रखा गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार क्षेत्रों में अतिरिक्त संख्या में मजिस्ट्रेट एवं फोर्स को प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर रहेगी बैरिकेडिंग

नव वर्ष पर अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर 31 दिसंबर से 01 जनवरी की देर रात तक वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग रहेगी। जेपी गंगा पथ एवं रिवर फ्रंट के रास्ते पर पैदल गश्ती की जाएगी। डीएम एवं एसएसपी ने कहा कि स्पेशल मोबाइल टीम द्वारा रात में सघन गश्ती की जाएगी। किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना कोई भी व्यक्ति 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234) एवं डायल 112 पर दे सकते हैं।

गंगा में नाव परिचालन पर रोक

डीएम ने कहा कि नव वर्ष पर पिकनिक मनाने लोग निजी नाव से गंगा के उसपार दियारा क्षेत्र में जा सकते हैं। 31 दिसंबर को सुबह छह बजे से एक जनवरी की शाम छह बजे तक नदियों में किसी भी निजी नाव का बिना अनुमति परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

चिकित्सक दल की तैनाती रहेगी

सिविल सर्जन द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष में दो एंबुलेंस और इको पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान गेट नं.-01 और 02, कुम्हरार खुदाई स्थल के पास, महावीर मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बुद्धमार्ग और रोटरी गोलंबर नियंत्रण कक्ष (दीघा) पर 01-01 एंबुलेंस सहित चिकित्सक दल की तैनाती रहेगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna News Patna
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।