बाइकर्स गैंग पर नजर, अटल पथ पर बैरिकेडिंग और मजिस्ट्रेट तैनात; नए साल पर पटना में सुरक्षा सख्त

नव वर्ष पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम रहेंगे। पटना जिले के 104 स्थानों पर 125 से अधिक दंडाधिकरियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती रहेगी।जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम एवं एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने पदाधिकारियों को अफवाहों का तुरंत खंडन करने, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखने के साथ स्पेशल मोबाइल टीम के माध्यम से सघन पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। बाइकर्स गैंग पर नियंत्रण के लिए थानाध्यक्षों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को लगातार गश्त करने को कहा गया है।

संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, गांधी मैदान, कुम्हरार, पटना जंक्शन, हनुमान मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नेहरू पथ स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, पटन देवी मंदिर सहित भीड़-भाड़ वाले प्रमुख स्थानों पर प्रशासन मुस्तैद रहेगा। महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात परिचालन सुगम व सुचारू रखने बल की तैनाती रहेगी। डीएम और एसएसपी ने कहा कि पटना शहर के प्रमुख होटलों और क्लबों में नव वर्ष पर लोगों की भीड़ होती है।

दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा सघन गश्ती की जाएगी। दोनों अधिकारियों ने कहा कि नव वर्ष पर प्रमुख स्थलों पर क्यूआरटी भी तैनात रहेगी। दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल, महिला बल तथा लाठी बल को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। फायर ब्रिगेड एवं अन्य आवश्यक तैनाती भी की गई है।

जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 24 दंडाधिकारियों को रिजर्व रखा गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार क्षेत्रों में अतिरिक्त संख्या में मजिस्ट्रेट एवं फोर्स को प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर रहेगी बैरिकेडिंग नव वर्ष पर अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर 31 दिसंबर से 01 जनवरी की देर रात तक वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग रहेगी। जेपी गंगा पथ एवं रिवर फ्रंट के रास्ते पर पैदल गश्ती की जाएगी। डीएम एवं एसएसपी ने कहा कि स्पेशल मोबाइल टीम द्वारा रात में सघन गश्ती की जाएगी। किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना कोई भी व्यक्ति 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234) एवं डायल 112 पर दे सकते हैं।

गंगा में नाव परिचालन पर रोक डीएम ने कहा कि नव वर्ष पर पिकनिक मनाने लोग निजी नाव से गंगा के उसपार दियारा क्षेत्र में जा सकते हैं। 31 दिसंबर को सुबह छह बजे से एक जनवरी की शाम छह बजे तक नदियों में किसी भी निजी नाव का बिना अनुमति परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।