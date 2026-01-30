युवक-युवती का सूटकेस खुला तो चौंक पड़ी पटना पुलिस, मियां-बीवी बता रहे जोड़े के पास 12 लाख कैश

संक्षेप: दोनों को नकदी के साथ दोनों को आयकर विभाग के हवाले कर दिया गया। आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दीघा पुलिस जेपी सेतु पर गुरुवार की दोपहर वाहनों की जांच कर रही थी।

बिहार की राजधानी पटना में दीघा जेपी सेतु टीओपी पुलिस ने गुरुवार को वाहन जांच के दौरान स्कूटी सवार युवक और एक युवती से 12 लाख रुपये बरामद किए। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने खुद को पति-पत्नी और सारण जिले के नयापुर का निवासी बताया है। स्कूटी सवार कपल पर आशंका होने पर पुलिस ने जांच के लिए रोका था। सूटकेस खुला तो पुलिस चौंक पड़ी।

पुलिस के अनुसार प्रथमदृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। दोनों को नकदी के साथ आयकर विभाग के हवाले कर दिया गया। आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दीघा पुलिस जेपी सेतु पर गुरुवार की दोपहर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने स्कूटी से जा रहे युवक व युवती को रोका। उनके पास से मिले सूटकेस की तलाशी लेने पर उससे 12 लाख रुपये बरामद हुए।

युवक, युवती ने बताया कि सोनपुर से रुपये लेकर आवास राजीव नगर जा रहे थे। लेकिन, जब पूछताछ की गई तो नकदी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कभी आठ लाख तो कभी नौ लाख रुपये होने की बात कहते रहे। आशंका बढ़ी तो पुलिस ने राशि की गिनती करवा दी। सूटकेश में 12 लाख एक हजार नकद भरे गए थे।

पुलिस के अनुसार सूटकेस में पांच-पांच सौ के नोट जैसे-तैसे भरे हुए थे। युवक ने खुद को पूर्व नौसेना कर्मी बताया। पूछताछ में उसने कहा कि वह पहले नौसेना में कार्यरत था, लेकिन तीन वर्ष पूर्व नौकरी छोड़ चुका है। वर्तमान में वह सोशल मीडिया से जुड़ा काम और वीडियोग्राफी कर रहा है।