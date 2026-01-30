Hindustan Hindi News
युवक-युवती का सूटकेस खुला तो चौंक पड़ी पटना पुलिस, मियां-बीवी बता रहे जोड़े के पास 12 लाख कैश

संक्षेप:

Jan 30, 2026 10:23 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
बिहार की राजधानी पटना में दीघा जेपी सेतु टीओपी पुलिस ने गुरुवार को वाहन जांच के दौरान स्कूटी सवार युवक और एक युवती से 12 लाख रुपये बरामद किए। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने खुद को पति-पत्नी और सारण जिले के नयापुर का निवासी बताया है। स्कूटी सवार कपल पर आशंका होने पर पुलिस ने जांच के लिए रोका था। सूटकेस खुला तो पुलिस चौंक पड़ी।

पुलिस के अनुसार प्रथमदृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। दोनों को नकदी के साथ आयकर विभाग के हवाले कर दिया गया। आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दीघा पुलिस जेपी सेतु पर गुरुवार की दोपहर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने स्कूटी से जा रहे युवक व युवती को रोका। उनके पास से मिले सूटकेस की तलाशी लेने पर उससे 12 लाख रुपये बरामद हुए।

युवक, युवती ने बताया कि सोनपुर से रुपये लेकर आवास राजीव नगर जा रहे थे। लेकिन, जब पूछताछ की गई तो नकदी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कभी आठ लाख तो कभी नौ लाख रुपये होने की बात कहते रहे। आशंका बढ़ी तो पुलिस ने राशि की गिनती करवा दी। सूटकेश में 12 लाख एक हजार नकद भरे गए थे।

पुलिस के अनुसार सूटकेस में पांच-पांच सौ के नोट जैसे-तैसे भरे हुए थे। युवक ने खुद को पूर्व नौसेना कर्मी बताया। पूछताछ में उसने कहा कि वह पहले नौसेना में कार्यरत था, लेकिन तीन वर्ष पूर्व नौकरी छोड़ चुका है। वर्तमान में वह सोशल मीडिया से जुड़ा काम और वीडियोग्राफी कर रहा है।

इस मामले में विधि-व्यवस्था एसडीपीओ-2 दिव्यांजलि ने बताया कि स्कूटी का पंजीकरण गुजरात का है। दोनों रुपये से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा सके। आयकर विभाग के अधिकारी दोनों से रुपये के स्रोत की जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस उनके कॉन्टैक्ट्स की भी छानबीन कर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
