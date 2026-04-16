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छात्रा ने 7वीं मंजिल से कूद आत्महत्या की, नहीं हुआ था रेप; पटना पुलिस का दावा; परिजनों ने मर्डर का लगाया था आरोप

Apr 16, 2026 07:14 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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सिटी एसपी (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए फुलवारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर डीएसपी-1 के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के अलावा एफएसएल की टीम और श्वान दस्ता से भी जांच कराई गई।

छात्रा ने 7वीं मंजिल से कूद आत्महत्या की, नहीं हुआ था रेप; पटना पुलिस का दावा; परिजनों ने मर्डर का लगाया था आरोप

पटना से सटे फुलवारीशरीफ के एम्स गोलंबर के पास एक कोचिंग में पढ़नेवाली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी, बल्कि उसने अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। यह दावा पटना पुलिस का है। पुलिस के मुताबिक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना नहीं हुई थी। छत से कूदने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की? इसको लेकर अनुसंधान जारी है। फुलवारी के सुमित्रा अपार्टमेंट के एक कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा की 12 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी।

सिटी एसपी (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए फुलवारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर डीएसपी-1 के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के अलावा एफएसएल की टीम और श्वान दस्ता से भी जांच कराई गई। इसके अलावा एम्स में कराए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल टीम का भी गठन किया गया था। किसी भी जांच में छात्रा की हत्या और उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा उसके शरीर पर चोट के निशान छत से गिरते समय अपार्टमेंट के छज्जा से रगड़ खाने के कारण लगा था। छात्रा के कद और वजन के बराबर पुतला बनाकर घटना का रिक्रिएशन भी कराया गया था। एफएसएल की जांच में भी नॉर्मल जंपिंग करने की पुष्टि हुई है। इसका अर्थ है कि उसने अपने पैरों के बल से खुद छत से छलांग लगाई थी। परिजनों के आरोप पर वहां काम करने वाले मजदूरों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था। लेकिन आरोपितों पर दुष्कर्म करने की घटना की पुष्टि नहीं हुई।

परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप

छात्रा के मां-पिता का आरोप था कि अपार्टमेंट में काम करने वाले मजदूरों ने दुष्कर्म के बाद उसे छत से फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने थाने में हत्या का केस दर्ज किया था। परिजनों का आरोप था कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन छत पर कुछ लोग थे, जिन्होंने उसके साथ गलत किया था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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