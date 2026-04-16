छात्रा ने 7वीं मंजिल से कूद आत्महत्या की, नहीं हुआ था रेप; पटना पुलिस का दावा; परिजनों ने मर्डर का लगाया था आरोप

सिटी एसपी (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए फुलवारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर डीएसपी-1 के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के अलावा एफएसएल की टीम और श्वान दस्ता से भी जांच कराई गई।

पटना से सटे फुलवारीशरीफ के एम्स गोलंबर के पास एक कोचिंग में पढ़नेवाली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी, बल्कि उसने अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। यह दावा पटना पुलिस का है। पुलिस के मुताबिक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना नहीं हुई थी। छत से कूदने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की? इसको लेकर अनुसंधान जारी है। फुलवारी के सुमित्रा अपार्टमेंट के एक कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा की 12 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी।

सिटी एसपी (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए फुलवारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर डीएसपी-1 के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के अलावा एफएसएल की टीम और श्वान दस्ता से भी जांच कराई गई। इसके अलावा एम्स में कराए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल टीम का भी गठन किया गया था। किसी भी जांच में छात्रा की हत्या और उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा उसके शरीर पर चोट के निशान छत से गिरते समय अपार्टमेंट के छज्जा से रगड़ खाने के कारण लगा था। छात्रा के कद और वजन के बराबर पुतला बनाकर घटना का रिक्रिएशन भी कराया गया था। एफएसएल की जांच में भी नॉर्मल जंपिंग करने की पुष्टि हुई है। इसका अर्थ है कि उसने अपने पैरों के बल से खुद छत से छलांग लगाई थी। परिजनों के आरोप पर वहां काम करने वाले मजदूरों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था। लेकिन आरोपितों पर दुष्कर्म करने की घटना की पुष्टि नहीं हुई।