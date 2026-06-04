उलटा फंसते दिख रहे खान सर, फायरिंग वीडियो सामने आने के बाद दो बॉडीगार्ड पुलिस हिरासत में

खान ग्लोबिल इंस्टीच्यूट पर हमले के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। अब पुलिस ने खान सर के दो अंगरक्षकों को हिरासत में ले लिया है। खान सर के गार्ड द्वारा फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया है।

पटना में खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट में हुए तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में एक नया वीडियो सामने आने के बाद अब खान सर ही उलटा फंसते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। दो सुरक्षा गार्डों के फायरिंग के नए वीडियो से मचे हड़कंप के बीच पुलिस ने खान सर के दो अंगरक्षकों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल इस नए वीडियो में कथित तौर से खान सर का बॉडीगार्ड फायरिंग करता नजर आ रहा है। यह वीडियो भी 2 जून की रात का बताया जा रहा है यानी उसी दिन का जिस दिन खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ था।

बताया जा रहा है कि फायरिंग वाले वीडियो की जांच के लिए पटना पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर के अंदर पहुंची थी। जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने खान सर के दो बॉडीगार्ड को हिरासत में ले लिया। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने आसपास के लोगों से भी 2 जून की रात हुई घटना के संबंध में जानकारी ली है। पूरे प्रकरण में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की तरफ से यह नया वीडियो जारी किया गया था। जिसके बाद अब पुलिस ने भी ऐक्शन लिया है। इस ऐक्शन के बाद खान सर उलटा पूरे प्रकरण में फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि अगर उनके बॉडीगार्ड ने उस दिन फायरिंग की थी तो फिर पुलिस इसकी भी गहन तफ्तीश करेगी।

यहां आपको बता दें कि घटना की रात खान सर ने शुरू में कहा था कि तोड़फोड़ और मारपीट के दौरान 10 राउंड फायरिंग तो उन्होंने खुद देखी थी। लेकिन अगले ही दिन खान सर फायरिंग की बात से मुकर गए थे और उन्होंने कहा था कि माहौल ऐसा हो गया था कि वो समझ नहीं सके और जैसा गार्ड नेे उनको बोला था वैसा ही उन्होंने कह दिया था। पुलिस ने भी उस वक्त तक इस पूरी घटना में फायरिंग से इनकार किया था। इस प्रकरण में रोड़ेबाजी और तोड़फोड़ का जो वीडियो सामने आया था उसमें भी कोई भी शख्स फायरिंग करता नजर नहीं आया था।

इधर पटना में 'खान सर' के नाम से मशहूर शिक्षक फैसल खान के कोचिंग संस्थान में कथित तोड़फोड़ और पथराव के सिलसिले में पुलिस ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट' के प्रबंधक कन्हैया कुमार सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें खान सर के कोचिंग के पास स्थित ज्ञान बिंदू जी.एस. एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत 2 अन्य लोग शामिल हैं।