सेक्स रैकेट के विरोध पर बंटी की हत्या के बाद ऐक्शन में पटना पुलिस, ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर पर रेड

पटना पुलिस ने कई इलाकों में ब्यूरी पार्लर और स्पा सेंटरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल सेक्स रैकेट का विरोध करने पर बंटी की हत्या के बाद पुलिस यहां ऐक्शन में है। पुलिस ने महिला समेत दो लोगों को पकड़ा भी है।

पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर बंटी कुमार की हुई हत्या के बाद पुलिस यहां अब ऐक्शन में है। इसी के तहत पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सोमवार की शाम विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कोतवाली, जक्कनपुर, गांधी मैदान सहित करीब एक दर्जन थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम ने इलाके में स्थित पार्लर और स्पा सेंटर में रेड की।

इस दौरान पुलिस ने गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित के पार्लर से महिला सहित दो को हिरासत ले लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। सेक्स रैकेट का विरोध करने पर कोतवाली थाना क्षेत्र से अपहरण के बाद दुकानदार बंटी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के मद्देनजर मध्य पुलिस ने सोमवार की शाम तलाशी अभियान चलाया। इसका नेतृत्व सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने किया। इस दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्र में चार दर्जन से अधिक पार्लर और स्पा सेंटर में छापेमारी की गई। रेड में मानव तस्करी रोधी दस्ता भी मौजूद रहा।

पुलिस ने डाक बंगला चौराहा स्थित लोकनायक जयप्रकाश भवन में एक स्पा सेंटर के अलावा गांधी मैदान थाना क्षेत्र के न्यू डाक बंगाल रोड पर पार्लर में रेड करने के साथ ही अन्य स्थानों पर जांच की। पार्लर और स्पा सेंटर तलाशी ली गई। इस दौरान संदिग्ध पाए जाने पर गांधी मैदान पुलिस ने डाक बंगला रोड स्थित पार्लर से एक महिला सहित दो को हिरासत में ले लिया। हालांकि अन्य जगहों पर पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। देर रात तक पुलिस रेड जारी थी।

हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए चार जिलों में छापा इधर न्यू करबिगहिया के बंटी कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पिछले 48 घंटों से चार जिलों में छापेमारी कर रही है। पटना से पुलिस की चार टीम संदिग्ध जगहों पर छापेमारी करने के लिए रवाना हुई है। कई जिलों में छापेमारी भी की गई, लेकिन अभी तक बदमाश गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस के वरीय अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि बदमाश नेपाल भाग सकते हैं। इसीलिए मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में छापेमारी की जा रही है।