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दोनों गार्ड अरेस्ट, अब खान सर से भी पुलिस की पूछताछ; जिससे फायरिंग हुई वो गन भी मिल गई

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट पर हमले और तोड़फोड़ के बाद अब खान सर खुद इस पूरे में उलझते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फायरिंग के एक वायरल वीडियो के आधार पर पहले उनके दो गार्ड्स को अरेस्ट किया और अब खान सर से भी पूछताछ शुरू हो चुकी है।  

दोनों गार्ड अरेस्ट, अब खान सर से भी पुलिस की पूछताछ; जिससे फायरिंग हुई वो गन भी मिल गई

पटना स्थित खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट पर हमले के मामले में पल-पल नए मोड़ आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तहे उघाड़ने में लगी है। अब खबर यह है कि पटना पुलिस की एक टीम खान सर से पूछताछ कर रही है। खान सर से यह पूछताछ ऐसे समय में हो रही है जब पुलिस ने आज ही उनके दो बॉडीगार्ड को फायरिंग के मामले में पकड़ा है। दरअसल 2 जून यानी खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के दिन हुई एक फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में खान सर के अंगरक्षक फायरिंग करते नजर आ रहे हैं।

जब पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो पुलिस ने इस गहन तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के बाद पुलिस की एक टीम खान सर के कोचिंग सेंटर पर पहुंची। वहां पुलिस ने दोनों गार्ड को हिरासत में लिया और फिर उन्हें लेकर कदमकुआं थाने पर पहुंची। कदमकुआं थाने में दोनों ही गार्ड से पूछताछ की गई जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जिस गन से फायरिंग की गई थी वो गन बरामद हो गई है और दोनों ही अंगरक्षकों ने फायरिंग की बात भी कबूल ली है। अब पुलिस खुद खान सर से पूछताछ में जुटी है।

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खान सर ने बयान बदले

अभी तक इस मामले में खान सर एक बार अपना एक अहम बयान भी बदल चुके हैं जो सीधे तौर से फायरिंग से ही जुड़ा हुआ है। जिस दिन उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ, गार्ड से मारपीट की गई और तोड़फोड़ हुआ उस दिन खान सर ने कहा था कि उन्होंने खुद करीब 8-10 राउंड फायरिंग होते हुए देखा था। खान सर ने कहा था कि फायरिंग से वहां अफरातफरी मच गई थी।

अगले ही दिन यानी 03 जून को खान सर ने कहा कि रात में माहौल ऐसा बन गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो गार्ड ने हमें बताया वहीं हमने मान लिया। खान सर ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसी के साथ फैजल खान ने यह भी आरोप लगाया था कि खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट के पास ही स्थित ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी ने यह हमला करवाया है। खान सर ने बताया कहा था कि कम फीस वसूलने की वजह से ही वो दूसरे कोचिंग संस्थान के निशाने पर हैं और उनको धमकी भी मिली थी।

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ज्ञान बिंदु एकेडमी ने किए हैं बड़े दावे

इधर इस पूरे प्रकरण पर ज्ञान बिंदू एकेडमी की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं। ज्ञान बिंदू प्रबंधन ने दावा किया है कि खान सर ने ही फायरिंग करवाई है। प्रबंधन से जुड़े लोगों ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि माहौल बनाने के लिए यह फायरिंग गार्ड के जरिए करवाई गई है। फायरिंग के बाद जानबूझ कर एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद को साजिश के तहत फंसाया गया है।

एकेडमी के सदस्यों ने यह भी दावा किया कि उनके यहां छात्रों से बीपीएससी, दारोगा और बिहार पुलिस की तैयारी करवाने के लिए ली जाने वाली फीस खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट में ली जाने वाली फीस से काफी कम है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट की तरफ से शिकायत मिलने के बाद रौशन आनंद के अलावा दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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