अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम टीम पर पथराव, पटना में भारी बवाल

संक्षेप: पटना में मेदांता अस्पताल के पास अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन से नाराज लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई।

बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस-प्रशासन की टीम पर पथराव किया। पत्थर लगने से नगर निगम का एक कर्मी घायल हो गया, उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोटें आईं। एक महिला सिपाही तो मीडिया से बातचीत में रोने लग गई। फिलहाल उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार कंकड़बाग थाना क्षेत्र में मेदांता अस्पताल के पास सोमवार को नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इलाके में कुछ लोग अवैध रूप से झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उन्हें पूर्व में ही खाली करने को कहा गया था। सोमवार को नगर निगम और पुलिस टीम जब बुलडोजर लेकर पहुंची तो लोगों में आक्रोश भड़क गया।

बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। साथ ही बुलडोजर एवं अन्य गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद मौके पर अन्य थानों की पुलिस भी बुलाई गई। बाद में स्थिति को नियंत्रण किया गया। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज लोगों ने मुख्य सड़क पर जाम भी लगा दिया और टायर जलाकर आगजनी की। इससे रोड पर यातायात कुछ देर बाधित रहा।