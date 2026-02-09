अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम टीम पर पथराव, पटना में भारी बवाल
पटना में मेदांता अस्पताल के पास अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन से नाराज लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई।
बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस-प्रशासन की टीम पर पथराव किया। पत्थर लगने से नगर निगम का एक कर्मी घायल हो गया, उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोटें आईं। एक महिला सिपाही तो मीडिया से बातचीत में रोने लग गई। फिलहाल उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के अनुसार कंकड़बाग थाना क्षेत्र में मेदांता अस्पताल के पास सोमवार को नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इलाके में कुछ लोग अवैध रूप से झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उन्हें पूर्व में ही खाली करने को कहा गया था। सोमवार को नगर निगम और पुलिस टीम जब बुलडोजर लेकर पहुंची तो लोगों में आक्रोश भड़क गया।
बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। साथ ही बुलडोजर एवं अन्य गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद मौके पर अन्य थानों की पुलिस भी बुलाई गई। बाद में स्थिति को नियंत्रण किया गया। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज लोगों ने मुख्य सड़क पर जाम भी लगा दिया और टायर जलाकर आगजनी की। इससे रोड पर यातायात कुछ देर बाधित रहा।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से उन्हें झुग्गी-झोपड़ी गिराने को कहा गया था, जो उन्होंने खुद से कर लिया। इसके बावजूद प्रशासन बुलडोजर लेकर उन्हें हटाने के लिए पहुंच गया। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कानून के अनुसार यह कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें