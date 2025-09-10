पटना में भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे जमीन सर्वे कर्मियों पर पुलिस का लाठीचार्ज

पटना में भाजपा दफ्तर का घेराव करने पहुंचे जमीन सर्वे के संविदा कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाकर उन्हें खदेड़ दिया।

बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे जमीन सर्वे के संविदा कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। इससे मौके पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया।

जानकारी के अनुसार, पटना में बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे जमीन सर्वे से जुड़े कर्मचारियों ने बुधवार को भाजपा दफ्तर का घेराव किया। उन्होंने आंदोलन के दौरान बर्खास्त अमीन एवं अन्य सर्वेक्षण कर्मियों को बहाल करने और समान वेतन जैसी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बहुत देर तक भाजपा कार्यालय के गेट पर डटे रहे और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी से मिलने की मांग पर अड़े रहे।

इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वहां से हटने के लिए कहा। हालांकि, संविदा कर्मी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज कर वहां से खदेड़ दिया।