दुर्गा पूजा पर पटना में बदली ट्रैफिक व्यवस्था; डाकबंगला, आयकर गोलंबर समेत इन मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री

नो पार्किंग जोन

गांधी मैदान के चारों तरफ, एसपी वर्मा रोड पर, कोतवाली थाना के पास टाइटन मोड़ से सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ तक और पटना म्यूजियम के चारों तरफ के क्षेत्र नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान चालक फ्रेजर रोड में स्वामीनंदन तिराहा तक तथा आकाशवाणी से जेपी गोलंबर तक दोनो फ्लैंक में, वीरचंद पटेल पथ आदि पर वाहन खड़े कर सकेंगे।