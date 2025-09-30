patna police issued traffic advisory on durga puja no entry of vehicles at dakbunglow income tax and many roads दुर्गा पूजा पर पटना में बदली ट्रैफिक व्यवस्था; डाकबंगला, आयकर गोलंबर समेत इन मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री, Bihar Hindi News - Hindustan
Patna Traffic Advisory: गांधी मैदान के चारों तरफ, एसपी वर्मा रोड पर, कोतवाली थाना के पास टाइटन मोड़ से सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ तक और पटना म्यूजियम के चारों तरफ के क्षेत्र नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाTue, 30 Sep 2025 07:23 AM
नो पार्किंग जोन

गांधी मैदान के चारों तरफ, एसपी वर्मा रोड पर, कोतवाली थाना के पास टाइटन मोड़ से सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ तक और पटना म्यूजियम के चारों तरफ के क्षेत्र नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान चालक फ्रेजर रोड में स्वामीनंदन तिराहा तक तथा आकाशवाणी से जेपी गोलंबर तक दोनो फ्लैंक में, वीरचंद पटेल पथ आदि पर वाहन खड़े कर सकेंगे।

इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी

मखनियां कुआं रोड दक्षिण से अशोक राजपथ में और गोविन्द मित्रा रोड, सब्जीबाग रोड पर भी किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। बाकरगंज से मखनियां कुआं रोड (बारीपथ), नाला रोड मोड़ हिन्दी साहित्य सम्मेलन से ठाकुरबाड़ी मोड़, दिनकर गोलंबर से मछुआटोली चौक की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों को जाने नहीं दिया जाएगा।

