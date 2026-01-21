Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newspatna police issued list of top ten most wanted criminals announced reward on them
पटना के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट देख लें, पकड़वाने में मदद करने पर मिलेगा इनाम

पटना के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट देख लें, पकड़वाने में मदद करने पर मिलेगा इनाम

संक्षेप:

पुलिस ने उन्हें कई बार गिरफ्तार करने का प्रयास किया लेकिन वे अब तक पकड़ से बाहर हैं। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा की अनुशंसा पर आईजी पटना रेंज जितेंद्र राणा ने इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीम बनाई गई है।

Jan 21, 2026 06:14 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
पुलिस-प्रशासन ने पटना जिले के कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी के तहत जिले के 10 कुख्यातों पर मंगलवार को 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। ये अपराधी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इनमें कई अपराधी तो वर्ष 2015-16 से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक, इन पर सभी अपराधियों पर हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में पटना जिले के अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने उन्हें कई बार गिरफ्तार करने का प्रयास किया लेकिन वे अब तक पकड़ से बाहर हैं। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा की अनुशंसा पर आईजी पटना रेंज जितेंद्र राणा ने इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीम बनाई गई है। इन अपराधियों को पकड़वाने में यदि आम व्यक्ति मदद करता है तो पुलिस उसे भी पुरस्कृत करेगी।

● राजेश कुमार उर्फ राजेश सिंह जिस पर मोकामा थाने में कांड संख्या 90/2016 दर्ज है। इस अपराधी पर लूट और हत्या के आरोप हैं। यह लंबे समय से पुलिस पकड़ से बाहर है। मोकामा में गुप्त सूचना पर इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा।

● सुजीत कुमार उर्फ सुजीत मंडल पर पालीगंज के खिड़ीमोड़ थाने में कांड संख्या 99/ 2025 के तहत इनाम घोषित किया गया है। इस पर भी हत्या का आरोप है।

● अरविंद महतो उर्फ भगत जी पर बाढ़ थाने में कांड संख्या 08/2026 दर्ज है। यह कई संगीन अपराध में संलिप्त है। बाढ़ थाना क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है।

● संजय कुमार उर्फ संतोष कुमार उर्फ संतोष डॉन पर खुशरूपुर थाने में कांड संख्या 384/2025 दर्ज है। इस पर भी हत्या और डकैती के आरोप हैं।

● सुजीत कुमार उर्फ बुखार पर फतुहा थाने में कांड संख्या 535/23 दर्ज है। इस पर आर्म्स एक्ट और लूट का आरोप है।

● अविनाश कुमार पर सालिमपुर थाने में कांड संख्या 250/2025 दर्ज है। इस अपराधी पर हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन आरोप हैं।

● बिरू राय पर बख्तियारपुर थाने में कांड संख्या 339/2025 दर्ज है। यह इस क्षेत्र का कुख्यात है। कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके कई साथी अभी जेल में हैं, लेकिन अभी भी यह फरार है।

● राजा नट पर परसा थाने में कांड संख्या 356/2025 दर्ज है। इस पर डकैती, लूट और हत्या के आरोप हैं।

● रविंद्र गोप पर खुशरूपुर थाने में कांड संख्या 309/2028 दर्ज है। यह भी इस क्षेत्र का कुख्यात है। इस पर भी हत्या का आरोप है।

● शहबाज आलम उर्फ परवेज पर पटना के हवाई अडडा थाने में कांड संख्या 215/2015 दर्ज है। इस पर लूट और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। यह शेखपुरा, महुआबाग आदि इलाके में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है।

