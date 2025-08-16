Patna Police half encounter criminal Anshu who murdered sand trader Ramakant Yadav पटना में अपराधी अंशु का हाफ एनकाउंटर, बालू कारोबारी रमाकांत यादव का किया था मर्डर, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsPatna Police half encounter criminal Anshu who murdered sand trader Ramakant Yadav

पटना जिले में पिछले महीने बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या के मुख्य आरोपी अंशु को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है। उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर पटना लाया गया। यहां हथियार की बरामदगी के लिए ले जाने के दौरान उसने भागने की कोशिश की थी।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 16 Aug 2025 02:23 PM
बिहार के पटना जिले में अपराधी अंशु उर्फ दिव्यांशु का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव मर्डर केस के मुख्य आरोपी अंशु को हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया था। पुलिस उसे वहां से शुक्रवार को पटना लेकर आई। देर रात में हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे नहर के पास ले गई। वहां पर उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। उसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शनिवार को बताया कि बीते 10 जुलाई को रानी ताला थाना क्षेत्र में रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मंटू कुमार और बिट्टू कुमार नाम के दो लोगों को पकड़ा था। उनकी निशानदेही पर मुख्य साजिशकर्ता अंशु उर्फ दिव्यांशु का नाम सामने आया। शुक्रवार को उसे लखनऊ से हिरासत में लेकर पटना लाया गया।

एसएसपी के अनुसार, उसे गिरफ्तार करने के बाद पटना में पुलिस ने पूछताछ की। अंशु ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हथियार को कहीं छिपा देने की बात कही। पुलिस उसकी बताई हुई जगह पर देर रात लगभग 11 बजे अंशु को लेकर गई। आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान फायरिंग में उसे गोली लग गई।

अंशु पटना एम्स में भर्ती

गोली लगने से घायल अंशु को बिक्रम स्थित पीएचसी में ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना एम्स में भर्ती करा दिया गया। एसएसपी का कहना है कि इलाज पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

घर के बाहर हुई थी रमाकांत यादव की हत्या

बता दें कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव की पिछले महीने घर के बाहर बगीचे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपसी रंजिश में हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी अंशु का 2014 से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास जैसे कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं।