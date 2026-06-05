खान सर होंगे गिरफ्तार? रौशन सर के बाद पटना के कोचिंग किंग फैजल खान पर भी एफआईआर
Khan Sir Facing Arrest After FIR: पटना में कोचिंग के झगड़े में रौशन आनंद सर के जेल जाने के बाद फैजल खान उर्फ खान सर भी गिरफ्तारी की कगार पर हैं। फायरिंग केस में पुलिस ने खान सर पर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर लिया है।
Khan Sir Facing Arrest After FIR: पटना में दो कोचिंग के झगड़े में रौशन आनंद सर के जेल जाने के बाद अब फैजल खान उर्फ खान सर गिरफ्तारी की कगार पर हैं। पटना पुलिस ने कोचिंग पर फायरिंग की झूठी सूचना देने को लेकर खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया है। इस मामले में कल फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद खान सर के दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें हथियार जब्त कर जेल भेज दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि फैजल उर्फ खान सर का नाम उसी प्राथमिकी में जोड़ा गया है। एफआईआर में खान सर की मौजूदगी में फायरिंग के आरोप हैं। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में नाम आने के बाद अगर कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली तो खान सर की गिरफ्तारी का खतरा है।
एफआईआर में अपना नाम जोड़े जाने के बाद खान सर ने टीवी चैनलों से बातचीत में कहा कि घटना के समय सुरक्षा गार्ड ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी। खान सर ने मंगलवार की रात घटना के फौरन बाद दावा किया था कि उनके कोचिंग पर हमले के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई है। अगली सुबह उन्होंने इस दावे से पीछे हटते हुए कहा कि उन्होंने घटना के बाद अफरातफरी के बीच वही कहा था, जो उनको गार्ड ने बताया था। गुरुवार की सुबह रौशन आनंद के कोचिंग ज्ञान बिंदु ने फैजल खान के गार्ड का फायरिंग करता वीडियो दिखाकर पुलिस से खान सर पर ऐक्शन लेने की मांग की थी। इस मामले में खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके हथियार जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं।
खान सर और रौशन आनंद सर के बीच इस झगड़े का कारण बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती में पास कैंडिडेट्स को लेकर क्रेडिट की लड़ाई है। पटना के ही कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने मीडिया से कहा था कि दोनों कोचिंग के बीच पास कैंडिडेट की खरीद-फरोख्त हो रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि पास कैंडिडेट को दोनों कोचिंग पढ़ाने का दावा करते हुए सफलता का श्रेय ले रहे थे। पास कैंडिडेट को लेकर एक कोचिंग में सम्मान समारोह था, जहां दूसरे कोचिंग के भी कुछ कैंडिडेट गए थे। इसको लेकर विवाद हुआ और वो झगड़े में बदल गया। इसके बाद खान सर के कोचिंग पर धावा बोल दिया गया। खान सर का कोचिंग कार्ड हमले में घायल भी हो गया था। इसी केस में एक कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर समेत कुछ लोग जेल में हैं।
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