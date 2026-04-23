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पटना पुलिस की महिला सिपाही की ससुराल में हत्या, पति गिरफ्तार; लव मैरिज किया था, प्रेग्नेंट भी थी

Apr 23, 2026 03:52 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेतिया
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मृतका के बड़े भाई दिनेश कुमार ने बताया कि संकेशी ने सात मार्च 2026 को सुपौली निवासी सुजीत कुमार से प्रेम विवाह किया था। ससुराल में उसकी हत्या कर दी गई।

पटना पुलिस की महिला सिपाही की ससुराल में हत्या, पति गिरफ्तार; लव मैरिज किया था, प्रेग्नेंट भी थी

Bihar Crime Newes: बिहार के पश्चिम चंपारण में पटना पुलिस बल में तैनात महिला सिपाही संकेशी कुमारी (27 वर्ष)की ससुराल में गला घोट कर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार की देर शाम सात बजे सहोदरा के सुपौली गांव में संकेशी के ससुराल की बताई जा रही है। बताया जाता है संकेशी कुमारी ने लव मैरिज किया था और वह गर्भवती थी। पुलिस ने मृतका के पति सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वही ससुराल के अन्य सदस्य घर छोड़ कर भाग गए हैं । सहोदरा थानाध्यक्ष ऋतुराज जायसवाल ने बताया कि संकेशी के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को जीएमसीएच में करा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फरार ससुराल वालों की तलाश पुलिस ने तेज कर दिया है।

संकेशी के मायके वालों ने ससुराल वालो पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के बड़े भाई गौनाहा के मंगुराहा निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि संकेशी ने सात मार्च 2025 को सुपौली निवासी सुजीत कुमार से प्रेम विवाह किया था। इधर 21 अप्रैल को छोटी बहन मंगीता की शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए संकेशी पटना से घर आई थी । शादी में शामिल होने के बाद बुधवार को अपने ससुराल चली गई। देर शाम में मालूम चला कि उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई है।

स्थानीय सूत्रों से सूचना मिलने पर मायके लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि संकेशी का शव घर में पड़ा हुआ है। ससुराल वाले घर से गायब थे, जबकि उसका पति सुजीत कुमार वहीं पर मौजूद था। उसके बाद घटना की सूचना सहोदरा पुलिस को दी गई । पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है।

मृतका के बड़े भाई दिनेश कुमार से मिली जानकारी के अनुसार संकेशी कुमारी ने 7 मार्च 2025 को परिवार की सहमति से सुजीत कुमार से लव मैरिज किया था। शादी के बाद वह अपने ससुराल में रह रही थीं और सामान्य जीवन जी रही थीं। 21अप्रैल 2026 को वह अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने मायके आई थीं। शादी के अगले दिन सुबह करीब 7 बजे संकेशी का पति सुजीत कुमार अचानक वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए उसे अपने साथ ससुराल ले गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। उसी दिन शाम करीब 7 बजे परिजनों को सूचना मिली कि संकेशी कुमारी ने आत्महत्या कर ली है। संकेशी कुमारी चार महीने की गर्भवती थीं और आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थीं। ऐसे में उसेके द्वारा आत्महत्या करने की बात परिजनों को गलत लग रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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