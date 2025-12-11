पटना में सुबह-सुबह एनकाउंटर, रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली
पटना में सुबह-सुबह अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पटना के जानीपुर के मुरादपुर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक अपराधी को पैर में गोली मार दी है। पुलिस की गोली से अपराधी घाायल हुआ है और उसका इलाज फिलहाल एम्स में चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की गोली से घायल अपराधी पर बैंककर्मी से रंगदारी मांगने का आरोप है। घायल अपराधी का नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि राकेश कुमार पर पुलिस लगातार नजर रख रही थी। राकेश को पकड़ने के लिए जब पुलिस पहुंची तब वो भागने लगा और इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और अपराधी को पैर में गोली मार दी। राकेश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो दीघा थाना इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि राकेश के कुछ अन्य साथी भी इस कांड में शामिल हैं और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।