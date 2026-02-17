पटना में कोचिंग गर्ल की मौत का सीन रिक्रिएट, पुलिस ने 7वीं मंजिल से गिराए पुतले

पटना के फुलवारीशरीफ में पिछले सप्ताह कोचिंग की इमारत से गिरने पर हुई छात्रा की मौत का मंगलवार को सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस और एफएसएल की टीम ने 7वें फ्लोर से छात्रा के वजन के बराबर पुतले नीचे गिराए।

बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों कोचिंग छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में मंगलवार को पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। फुलवारी थाना क्षेत्र के हरिनगर स्थित इमारत की 7वीं मंजिल से पुलिस ने छात्रा के वजन बराबर पुतले नीचे गिराए। इस सीन को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया। पुलिस यह जानने की कोशिश में जुटी है कि आखिर छात्रा खुद से नीचे कूदी थी या फिर उसे धक्का देकर गिराया गया था। छात्रा ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इस पर अभी संशय बना हुआ है।

सीन रिएक्रिएशन के जरिए पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर छात्रा 7वीं मंजिल से नीचे कैसे गिरी थी। यह बात पता लगने के बाद केस की जांच को नई दिशा मिल सकती है। सीन रीक्रिएशन पुलिस सोमवार को ही करने वाली थी लेकिन एफएसएल (फॉरेंसिक) टीम की व्यस्तता के कारण उसे टालना पड़ा था। मंगलवार को एफएसएल टीम के 6 सदस्य और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और सीन को रिक्रिएट किया।

12 फरवरी को हुई थी छात्रा की मौत 12 जनवरी को सुबह सुमित्रा हाइट अपार्टमेंट की छत से गिरकर 16 साल की छात्रा की मौत हो गई। वह 12वीं की छात्रा थी और अपार्टमेंट में मौजूद कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करती थी। सीसीटीवी फुटेज में अपार्टमेंट की सीढ़ी पर लड़की के पीछे दो युवकों को जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने कुल चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

घर वालों के अनुसार छात्रा के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने अनहोनी की आशंका जताई। परिजन की मांग पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दिया और उसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।

पटना एम्स ने बीते शनिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट फुलवारी शरीफ पुलिस को सौंप दी। सील बंद रिपोर्ट को एसएसपी को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस विशेषज्ञों से राय ले रही है। साथ ही एफएसएल की फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है।