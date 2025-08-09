Patna police could not find Vishal even after watching kidnapping video ruckus when body found किडनैपिंग वीडियो देखकर भी विशाल को नहीं खोज पाई पटना पुलिस, शव मिला तो मचा बवाल, Bihar Hindi News - Hindustan
शव गांव पहुंचते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित का गुस्सा फूट पड़ा। सभी रूपसपुर नहर मार्ग को कोथवां मोड़ के पास टायर जलाकर आगजनी कर जाम कर दिया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, दानापुर, खगौलSat, 9 Aug 2025 12:17 PM
पटना के दल्लूचक चरघरवा से अपहृत विशाल कुमार का शव रूपसपुर के जलालपुर नहर से बरामद किया गया। शव मिलने की खबर फैलते ही लोग आक्रोशित होने लगे। भाई बादल कुमार से शव की पहचान की। लोगों की भीड़ घर से अनुमंडलीय अस्पताल तक लग गई। इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। किडनैपिंग का सीटीसीवी वीडियो देखने के बाद भी पुलिस उसे नहीं खोज पाई।

पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित का गुस्सा फूट पड़ा। सभी रूपसपुर नहर मार्ग को कोथवां मोड़ के पास टायर जलाकर आगजनी कर जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने खगौल आरओबी को भी जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया, जिससे रूपसपुर खगौल रोड में आवागमन पूरी तरह ठप हो गई। सूचना पाकर एएसपी शिवम धाकड़ दल बल के साथ पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने घटना में शामिल अभियुक्तों के गिरफ्तारी व त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की।

नहर से शव बरामद

लोगों ने बताया कि मंगलवार को रात में घटना हुई पर पुलिस को पता नहीं चला, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि कई युवक मिलकर विशाल की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस ने बुधवार को तीन आरोपित को गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन विशाल के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं ले पाई। गुरुवार को देर रात को पुलिस ने जलालपुर स्थित नहर से शव बरामद कर लिया। शव काफी सड़ा गला हुआ था। देखने से ऐसा लगता है कि घटना के दिन ही विशाल की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया था।

तीन गिरफ्तार

पुलिस ने समझा-बुझाकर कर हल्का बल प्रयोग करते हुए जाम हटवाया। एएसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि तीन दिन पहले विशाल कुमार को मारपीट कर अपहरण कर लिया गया था। जिसका शव देर रात रूपसपुर के जलालपुर नहर से बरामद कर लिया गया। इस मामले में तीन युवकों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। घटना में शामिल सभी आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है,कोई नहीं बचेगा। उन्होंने बल प्रयोग करने की बात से इंकार किया।

सीसीटीवी में कैद है घटना

बता दें कि मंगलवार की रात जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे कोथवां निवासी गोपाल कुमार राय के पुत्र विशाल कुमार (25) को कुछ युवकों ने दल्लुचक चरघरवा मोड़ के पास जमकर पिटाई किया ,जब विशाल अचेत हो गया तो सभी उसे बाइक से लेकर भागे थे। सीसीटीवी फुटेज में सारा घटना क्रम कैद हो गई थी। इस संबंध में विशाल के भाई बादल ने खगौल थाने में केस दर्ज कराते हुए सात नामजद समेत अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।

