किडनैपिंग वीडियो देखकर भी विशाल को नहीं खोज पाई पटना पुलिस, शव मिला तो मचा बवाल

पटना के दल्लूचक चरघरवा से अपहृत विशाल कुमार का शव रूपसपुर के जलालपुर नहर से बरामद किया गया। शव मिलने की खबर फैलते ही लोग आक्रोशित होने लगे। भाई बादल कुमार से शव की पहचान की। लोगों की भीड़ घर से अनुमंडलीय अस्पताल तक लग गई। इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। किडनैपिंग का सीटीसीवी वीडियो देखने के बाद भी पुलिस उसे नहीं खोज पाई।

पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित का गुस्सा फूट पड़ा। सभी रूपसपुर नहर मार्ग को कोथवां मोड़ के पास टायर जलाकर आगजनी कर जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने खगौल आरओबी को भी जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया, जिससे रूपसपुर खगौल रोड में आवागमन पूरी तरह ठप हो गई। सूचना पाकर एएसपी शिवम धाकड़ दल बल के साथ पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने घटना में शामिल अभियुक्तों के गिरफ्तारी व त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की।

नहर से शव बरामद लोगों ने बताया कि मंगलवार को रात में घटना हुई पर पुलिस को पता नहीं चला, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि कई युवक मिलकर विशाल की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस ने बुधवार को तीन आरोपित को गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन विशाल के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं ले पाई। गुरुवार को देर रात को पुलिस ने जलालपुर स्थित नहर से शव बरामद कर लिया। शव काफी सड़ा गला हुआ था। देखने से ऐसा लगता है कि घटना के दिन ही विशाल की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया था।

तीन गिरफ्तार पुलिस ने समझा-बुझाकर कर हल्का बल प्रयोग करते हुए जाम हटवाया। एएसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि तीन दिन पहले विशाल कुमार को मारपीट कर अपहरण कर लिया गया था। जिसका शव देर रात रूपसपुर के जलालपुर नहर से बरामद कर लिया गया। इस मामले में तीन युवकों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। घटना में शामिल सभी आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है,कोई नहीं बचेगा। उन्होंने बल प्रयोग करने की बात से इंकार किया।