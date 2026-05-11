नोएडा में साजिश, सूरत में रेकी और पटना में लूट; सात गिरफ्तार, लेकिन 10 किलो सोना अब भी नहीं मिला
दानापुर स्टेशन के पास से सूरत के व्यापारी से 15 किलो सोना लूटने के मामले में 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब तक 10 किलो सोना बरामद नहीं हो सका है। लूट में शामिल 4 अपराधी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन के पास से सूरत के कारोबारी की 15 किलो सोना लूटने की घटना को अंजाम देने की साजिश नोएडा में रची गई थी। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार लुटेरों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पटना में घटना को अंजाम देने के पहले सूरत में व्यापारी के दो स्टाफ की रेकी की गई थी। लूट की वारदात में कुल 11 बदमाश शामिल थे, जिसमें सात की गिरफ्तारी हो चुकी है। चार अब भी फरार हैं। इनके नोएडा और गुरुग्राम में होने की बात सामने आई थी। तलाश तेज होने के बाद उनके ठिकाना बदलने की बात सामने आ रही है। अब बदमाशों का दक्षिण भारत के एक शहर में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सोना लूटकांड का एक माह से अधिक समय हो गया है, लेकिन पुलिस अब भी 10 किलो सोना बरामद नहीं कर पाई है।
अनुसंधान में लगे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद ही पता चलेगा कि 10 किलो सोना कहां है। पिछले सप्ताह तक चारों बदमाशों के ग्रुरुग्राम और नोएडा में होने की सूचना मिली थी। छापेमारी की गई लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। उनका लोकेशन दक्षिण भारत के एक शहर में है। पुलिस का कहना है कि उनकी घेराबंदी की जा रही है। अन्य राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जा रही है।
महिला समेत सात बदमाश हो चुके हैं गिरफ्तार
सोना लूटकांड में अब तक एक महिला समेत सात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दानापुर के एक किराए के मकान में रहने वाले बदमाश ने लुटेरों को पनाह दी थी। इसमें एक महिला लाइनर का काम की थी। सभी की गिरफ्तारी होने के बाद पता चला कि चार बदमाश नोएडा में छिपे हैं। उनके पास ही शेष सोना है। लेकिन पुलिस ने वहां छापामारी की तो पता चला कि एक सोने की दुकान पर जेवरात को गला दिया गया है, लेकिन दुकान कहां है इसकी जानकारी पुलिस को अब तक नहीं हो पाई है। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद स्कोर्पियो से नोएडा भागे थे और साथ में 10 किलो सोना भी ले गए थे।
पांच किलो सोना अब तक बरामद
उनके पास से पांच किलो से अधिक सोना बरामद किया गया है। पुलिस को आशंका थी कि जिन बदमाशों ने सोना को गलाया है, वे नोएडा और गु्रुग्राम में छिपे हैं, क्योंकि लूट में इस्तेमाल की गई स्कोर्पियो को पटना पुलिस ने वहीं से बरामद हुई थी।