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नोएडा में साजिश, सूरत में रेकी और पटना में लूट; सात गिरफ्तार, लेकिन 10 किलो सोना अब भी नहीं मिला

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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दानापुर स्टेशन के पास से सूरत के व्यापारी से 15 किलो सोना लूटने के मामले में 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब तक 10 किलो सोना बरामद नहीं हो सका है। लूट में शामिल 4 अपराधी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

नोएडा में साजिश, सूरत में रेकी और पटना में लूट; सात गिरफ्तार, लेकिन 10 किलो सोना अब भी नहीं मिला

पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन के पास से सूरत के कारोबारी की 15 किलो सोना लूटने की घटना को अंजाम देने की साजिश नोएडा में रची गई थी। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार लुटेरों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पटना में घटना को अंजाम देने के पहले सूरत में व्यापारी के दो स्टाफ की रेकी की गई थी। लूट की वारदात में कुल 11 बदमाश शामिल थे, जिसमें सात की गिरफ्तारी हो चुकी है। चार अब भी फरार हैं। इनके नोएडा और गुरुग्राम में होने की बात सामने आई थी। तलाश तेज होने के बाद उनके ठिकाना बदलने की बात सामने आ रही है। अब बदमाशों का दक्षिण भारत के एक शहर में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सोना लूटकांड का एक माह से अधिक समय हो गया है, लेकिन पुलिस अब भी 10 किलो सोना बरामद नहीं कर पाई है।

अनुसंधान में लगे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद ही पता चलेगा कि 10 किलो सोना कहां है। पिछले सप्ताह तक चारों बदमाशों के ग्रुरुग्राम और नोएडा में होने की सूचना मिली थी। छापेमारी की गई लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। उनका लोकेशन दक्षिण भारत के एक शहर में है। पुलिस का कहना है कि उनकी घेराबंदी की जा रही है। अन्य राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जा रही है।

महिला समेत सात बदमाश हो चुके हैं गिरफ्तार

सोना लूटकांड में अब तक एक महिला समेत सात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दानापुर के एक किराए के मकान में रहने वाले बदमाश ने लुटेरों को पनाह दी थी। इसमें एक महिला लाइनर का काम की थी। सभी की गिरफ्तारी होने के बाद पता चला कि चार बदमाश नोएडा में छिपे हैं। उनके पास ही शेष सोना है। लेकिन पुलिस ने वहां छापामारी की तो पता चला कि एक सोने की दुकान पर जेवरात को गला दिया गया है, लेकिन दुकान कहां है इसकी जानकारी पुलिस को अब तक नहीं हो पाई है। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद स्कोर्पियो से नोएडा भागे थे और साथ में 10 किलो सोना भी ले गए थे।

पांच किलो सोना अब तक बरामद

उनके पास से पांच किलो से अधिक सोना बरामद किया गया है। पुलिस को आशंका थी कि जिन बदमाशों ने सोना को गलाया है, वे नोएडा और गु्रुग्राम में छिपे हैं, क्योंकि लूट में इस्तेमाल की गई स्कोर्पियो को पटना पुलिस ने वहीं से बरामद हुई थी।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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