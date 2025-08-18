डकैती की योजना बना रहे थे तीन बदमाश, तभी पकड़ लिया; पटना पुलिस का अभियान टाइट है

पटना पुलिस पर्व-त्योहार से पहले अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चला रही है। पटना सिटी में डकैती की योजना बना रहे तीन बदमाश पकड़े गए तो उनके जरिए दो आर्म्स सप्लायर भी गिरफ्तार हो गए।

पटना में पर्व-त्योहार से पहले अपराधियों और क्राइम की योजना बना रहे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान टाइट चल रहा है। पटना सिटी में चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट मरीन ड्राइव के पास से पुलिस टीम ने डकैती की योजना बना रहे तीन लड़कों को पकड़ लिया। पुलिस ने बाद में उनके पास मिले हथियारों के दो आर्म्स सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया।

डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि आगामी पर्व-त्योहार के मद्देनजर एसएसपी और सिटी एसपी के निर्देश पर सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कंगन घाट मरीन ड्राइव के पास से तीन बदमाशों को पकड़ा। पुलिस को देखते ही तीनों भागने लगे थे लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उनको धर लिया। डीएसपी ने कहा कि ये तीनों डकैती की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार लड़कों के नाम अरशद, सोनू कुमार और सौरभ कुमार हैं।

पुलिस को छानबीन के दौरान सोनू के पास से एक देसी कट्टा और दो गोली जबकि अरशद और सौरभ के पास से तीन-तीन जिंदा कारतूस मिले हैं। पूछताछ में तीनों ने हथियार बेचने वाले समीर मियां उर्फ मुकद्दर और मो. मंजर का नाम बताया। पुलिस ने छापेमारी कर दोनों आर्म्स सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी का दावा है कि पुलिस टीम की तत्परता से एक घटना को रोक लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों का इतिहास खंगाला जा रहा है।