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राहुल और रुचिका कालरा गिरफ्तार, पति-पत्नी पर लगे हैं 100 करोड़ की ठगी के आरोप

Mar 24, 2026 08:05 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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पटना पुलिस एक मशहूर कपड़ा धुलाई कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपये तक की ठगी के आरोपी राहुल कालरा और उसकी पत्नी रुचिका कालरा को गुरुग्राम के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है।

राहुल और रुचिका कालरा गिरफ्तार, पति-पत्नी पर लगे हैं 100 करोड़ की ठगी के आरोप

पटना पुलिस ने कपड़ा धुलाई की एक प्रतिष्ठित कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी के आरोपी राहुल कालरा को पत्नी रुचिका कालरा के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित होटल से पकड़ा गया है। उनके खिलाफ गांधी मैदान थाने में दो केस दर्ज हैं। दोनों पर बिहार सहित अन्य राज्यों के दर्जनों लोगों से ठगी के आरोप हैं। दोनों विदेश भागने की फिराक में थे। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा कर सकती है।

पाटलिपुत्र कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में रहने वाले राहुल कालरा लोगों को कपड़ा धुलाई की नामी कंपनी की फ्रेंचाइजी का झांसा देता था। उसके झांसे में आकर कई कारोबारियों ने उनको करोड़ों रुपये दे दिए। ठगी के काम में राहुल कालरा की पत्नी और अन्य लोग भी शामिल हैं। इस संबंध में पटना के गांधी मैदान थाना में आरोपितों के खिलाफ पहला केस वर्ष 2025 में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरी एफआईआर जनवरी 2026 में दर्ज की गई है। पीड़ित ने राहुल के साथ 13 अन्य आरोपितों पर 1.85 करोड़ रुपये की ठगी की शिकायत की थी। एक मामला एसके पुरी थाना में भी दर्ज है।

भागलपुर और बेंगलुरु में भी लोगों को ठग चुके दोनों

आरोपित फ्रेंचाइजी के नाम पर भागलपुर और बेंगलुरु के कारोबारियों को भी ठग चुका है। इनके खिलाफ कई शहरों में केस दर्ज होने की बात कही जा रही है, लेकिन उसकी पुष्टि जानकारी नहीं मिल पाई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राहुल और उसकी पत्नी ठिकाना बदल कर रहे थे। गांधी मैदान पुलिस को पता चला कि राहुल कालरा और उसकी पत्नी रुचिका कालरा गुरुग्राम के होटल में छुपे हुए हैं। दोनों के विदेश भागने की तैयारियों की भनक पुलिस को लगी थी। इसके बाद बिहार पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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