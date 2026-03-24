राहुल और रुचिका कालरा गिरफ्तार, पति-पत्नी पर लगे हैं 100 करोड़ की ठगी के आरोप
पटना पुलिस एक मशहूर कपड़ा धुलाई कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपये तक की ठगी के आरोपी राहुल कालरा और उसकी पत्नी रुचिका कालरा को गुरुग्राम के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है।
पटना पुलिस ने कपड़ा धुलाई की एक प्रतिष्ठित कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी के आरोपी राहुल कालरा को पत्नी रुचिका कालरा के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित होटल से पकड़ा गया है। उनके खिलाफ गांधी मैदान थाने में दो केस दर्ज हैं। दोनों पर बिहार सहित अन्य राज्यों के दर्जनों लोगों से ठगी के आरोप हैं। दोनों विदेश भागने की फिराक में थे। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा कर सकती है।
पाटलिपुत्र कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में रहने वाले राहुल कालरा लोगों को कपड़ा धुलाई की नामी कंपनी की फ्रेंचाइजी का झांसा देता था। उसके झांसे में आकर कई कारोबारियों ने उनको करोड़ों रुपये दे दिए। ठगी के काम में राहुल कालरा की पत्नी और अन्य लोग भी शामिल हैं। इस संबंध में पटना के गांधी मैदान थाना में आरोपितों के खिलाफ पहला केस वर्ष 2025 में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरी एफआईआर जनवरी 2026 में दर्ज की गई है। पीड़ित ने राहुल के साथ 13 अन्य आरोपितों पर 1.85 करोड़ रुपये की ठगी की शिकायत की थी। एक मामला एसके पुरी थाना में भी दर्ज है।
भागलपुर और बेंगलुरु में भी लोगों को ठग चुके दोनों
आरोपित फ्रेंचाइजी के नाम पर भागलपुर और बेंगलुरु के कारोबारियों को भी ठग चुका है। इनके खिलाफ कई शहरों में केस दर्ज होने की बात कही जा रही है, लेकिन उसकी पुष्टि जानकारी नहीं मिल पाई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राहुल और उसकी पत्नी ठिकाना बदल कर रहे थे। गांधी मैदान पुलिस को पता चला कि राहुल कालरा और उसकी पत्नी रुचिका कालरा गुरुग्राम के होटल में छुपे हुए हैं। दोनों के विदेश भागने की तैयारियों की भनक पुलिस को लगी थी। इसके बाद बिहार पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया।