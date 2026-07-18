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साइबर ठगी के रुपए से क्रिप्टो का कारोबार, चीन तक फैला है नेटवर्क; पटना पुलिस ने 4 को दबोचा

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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सीसीयू ने पटना साइबर थाने के सहयोग से कंकड़बाग के तीन और हिलसा नालंदा के एक आरोपित को गिरफ्तार किया। यह गिरोह साइबर ठगी से पैसे बनाता है और क्रिप्टो में बदलकर विदेशों में भेजता है।

साइबर ठगी के रुपए से क्रिप्टो का कारोबार, चीन तक फैला है नेटवर्क; पटना पुलिस ने 4 को दबोचा

Cyber Crime: साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) ने साइबर ठगी की राशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल कर विदेश भेजने वाले गिरोह का भंड़ाफोड़ किया है। इस गिरोह ने देश भर में 14.67 करोड़ रुपये से अधिक राशि की ठगी की। इस गिरोह का चीन के अपराधियों से साथ कनेक्शन का पता चला है। सीसीयू ने पटना साइबर थाने के सहयोग से कंकड़बाग के तीन और हिलसा नालंदा के एक आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस अब गिरोह के अन्य शातिरों को दबोचने में जुट गई है।

आरोपितों के पास से छह बैंक पासबुक, 13 एटीएम कार्ड, 10 चेकबुक, चार मोबाइल फोन, आठ सिम कार्ड सहित मुहर व क्यूआर पेमेंट कोड आदि मिले हैं। म्यूल अकाउंट के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान साइबर अपराध से अर्जित अवैध धनराशि को बैंक खातों के माध्यम से निकालकर अपराधियों एवं विदेशी संचालकों तक पहुंचाने वाले संगठित गिरोह की जानकारी मिली थी। इसके बाद छापेमारी करते हुए कंकड़बाग रामलखन पथ के गौतम गंभीर एवं विवान सिंह, रामकृष्णा नगर (पटना) के तनय सिंह और हिलसा बिहारी रोड के सुमित राज को पकड़ा। तीनों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो कई राज का पर्दाफाश हुआ।

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चीन के अपराधियों से कनेक्शन

पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्तों ने विभिन्न बैंकों में म्यूल खाते खुलवाये। इसके बाद साइबर ठगी की राशि उन खातों में लेते थे। जब्त बैंक खातों पर विभिन्न राज्यों से लगभग 14 करोड़ 67 लाख रुपये की साइबर ठगी से संबंधित शिकायतें दर्ज मिली हैं। साथ ही, आरोपियों द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी की राशि को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर विदेशी संचालकों, विशेषकर चीन से जुड़े अपराधियों तक पहुंचाने एवं मनी लांड्रिंग गतिविधियों में उपयोग किए जाने के संकेत प्राप्त हुए हैं। पटना पुलिस पूरे गिरोह को खंगालने में जुट गई है।

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मिलीभगत कर कॉरपोरेट बैंक खाते खुलवाए

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी विभिन्न बैंकों के साथ मिलीभगत कर कॉरपोरेट बैंक खाते खुलवाने तथा उनके माध्यम से साइबर अपराध की राशि के लेन-देन में संलिप्त थे। सीसीएसयू ने बताया कि मामले में अन्य कई लोग शामिल हैं। अन्य सहयोगियों एवं नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी एवं कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगी। म्यूल खाते खुलवाने में उनकी गतिविधि संदिग्ध मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीसीयू का अभियान अभी जारी है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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