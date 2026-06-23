पीएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से प्रिंसिपल ही गायब, फोन भी नहीं उठाया; निशांत बोले- कार्रवाई होगी
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के पटना पीएमसीएच के दौरे से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ही गायब मिले। जब उन्हें फोन किया गया, तो उन्होंने नहीं उठाया। इसके बाद निशांत ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मंगलवार को जब पटना स्थित पीएमसीएच अस्पताल के दौरे पर पहुंचे, तो पीएमसीएच के प्रिंसिपल ही वहां से गायब पाए गए। जब उन्हें फोन किया गया तो संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने अपना चार्ज भी किसी को नहीं दिया है। इसके बाद निशांत ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंगलवार को पीएमसीएच में नए रेडियोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों से बात भी की। कुछ मरीजों ने मंत्री से शिकायतें कीं, जिस पर निशांत ने स्टाफ को उचित निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में विभिन्न विभागों का दौरा किया। अस्पताल में सुविधाएं देखने के बाद कहा कि यह मेदांता जैसा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार निशांत ने पीएमसीएच में समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि, पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि, पीएमसीएच के प्राचार्य एनपी सिंह उस बैठक से दूर रहे। जब स्वास्थ्य मंत्री ने उनके बारे में पूछा तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। उनके कहने पर अधिकारियों ने प्रिंसिपल को फोन लगाया, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला।
इसके बाद निशांत तमतमा गए और इसे गंभीर विषय बताया। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि प्राचार्य अपना चार्ज बिना किसी को सौंपे ही गायब हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कई तरह की गड़बड़ी पाई गई हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब पटना के पीएमसीएच में मरीजों को रेफर करने से पहले अन्य मेडिकल अस्पतालों को सूचना देनी होगी। सरकार अनावश्यक रेफर की प्रवृत्ति पर रोक लगाने जा रही है।
मरीज बोले- दवा नहीं मिल रही, रिपोर्ट लेट आ रही
निशांत कुमार जब पीएमसीएच स्थित दवा स्टोर पहुंचे तो वहां पर कुछ लोगों से बात की। इस दौरान मरीज के परिजन ने आरोप लगाया कि उन्हें दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। जांच रिपोर्ट भी समय पर नहीं मिलती है। नर्स उनकी नहीं सुनती हैं। फिर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से उनकी समस्या का समाधान करने को कहा। साथ ही डॉक्टरों को निर्देश दिए कि अगर अस्पताल में कोई मशीन खराब हो तो तुरंत उन्हें सूचना दें।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।