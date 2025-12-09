पटना के PMCH में बच्ची की मौत की होगी जांच, पैर के ऑपरेशन के दौरान हाई डोज से गई जान?

संक्षेप: पटना के पीएमसीएच अस्पताल में पिछले दिनों टूटे पैर के ऑपरेशन के दौरान हुई 3 साल की मासूम बच्ची की मौत की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। परिजन ने एनेस्थिसिया की हाई डोज से बच्ची की मौत का आरोप लगाया है।

बिहार की राजधानी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में 3 साल की मासूम बच्ची की ऑपरेशन के दौरान मौत होने के मामले की जांच की जाएगी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने 4 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आईएस ठाकुर ने सोमवार को कहा कि जांच टीम 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसे विभाग को सौंप दिया जाएगा। परिजन ने ऑपरेशन के दौरान एनेस्थिसिया की हाई डोज देने से बच्ची की मौत होने का आरोप लगाया है।

मृतक बच्ची के परिजन ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया था कि बीते 2 दिसंबर हड्डी विभाग में बच्ची की सर्जरी के दौरान लापरवाही बरतने से मौत हो गई थी। बच्ची के परिजन की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें हड्डी रोग, शिशु रोग आदि विभाग के वरीय चिकित्सकों को शामिल किया गया है।

हड्डी रोग विभाग के डॉ. महेश प्रसाद की यूनिट सर्जरी के समय बच्ची की मौत कैसे हुई इसकी जांच करेगी। गोपालगंज जिले की 3 वर्षीय अवंतिका राय दो सप्ताह पहले खेलते हुए गिर गई थी। उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे पटना लाए थे और पीएमसीएच में हड्डी रोग विभाग के प्रो. डॉ महेश प्रसाद की यूनिट में भर्ती किया था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2 दिसंबर को बच्ची का पीएमसीएच में ऑपरेशन तय हुआ। ऑपरेशन के लिए बच्ची को एनेस्थिसिया देकर बेहोश किया गया। इसके बाद बच्ची होश में नहीं आई। दिल की धड़कन रुकने पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, 6 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।

परिजन का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान अवंतिका को डॉक्टरों ने एनेस्थिसिया की डबल डोज दे दी थी। बच्ची वो सहन नहीं कर पाई और उसकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उसकी जान चली गई। पीड़ित परिवार ने पीएमसीएच के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बच्ची की मौत की असली वजह क्या थी।