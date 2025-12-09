Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsPatna PMCH investigation girl child death due to anesthesia high dose during leg surgery
पटना के PMCH में बच्ची की मौत की होगी जांच, पैर के ऑपरेशन के दौरान हाई डोज से गई जान?

पटना के PMCH में बच्ची की मौत की होगी जांच, पैर के ऑपरेशन के दौरान हाई डोज से गई जान?

संक्षेप:

पटना के पीएमसीएच अस्पताल में पिछले दिनों टूटे पैर के ऑपरेशन के दौरान हुई 3 साल की मासूम बच्ची की मौत की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। परिजन ने एनेस्थिसिया की हाई डोज से बच्ची की मौत का आरोप लगाया है।

Dec 09, 2025 12:55 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार की राजधानी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में 3 साल की मासूम बच्ची की ऑपरेशन के दौरान मौत होने के मामले की जांच की जाएगी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने 4 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आईएस ठाकुर ने सोमवार को कहा कि जांच टीम 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसे विभाग को सौंप दिया जाएगा। परिजन ने ऑपरेशन के दौरान एनेस्थिसिया की हाई डोज देने से बच्ची की मौत होने का आरोप लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतक बच्ची के परिजन ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया था कि बीते 2 दिसंबर हड्डी विभाग में बच्ची की सर्जरी के दौरान लापरवाही बरतने से मौत हो गई थी। बच्ची के परिजन की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें हड्डी रोग, शिशु रोग आदि विभाग के वरीय चिकित्सकों को शामिल किया गया है।

हड्डी रोग विभाग के डॉ. महेश प्रसाद की यूनिट सर्जरी के समय बच्ची की मौत कैसे हुई इसकी जांच करेगी। गोपालगंज जिले की 3 वर्षीय अवंतिका राय दो सप्ताह पहले खेलते हुए गिर गई थी। उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे पटना लाए थे और पीएमसीएच में हड्डी रोग विभाग के प्रो. डॉ महेश प्रसाद की यूनिट में भर्ती किया था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2 दिसंबर को बच्ची का पीएमसीएच में ऑपरेशन तय हुआ। ऑपरेशन के लिए बच्ची को एनेस्थिसिया देकर बेहोश किया गया। इसके बाद बच्ची होश में नहीं आई। दिल की धड़कन रुकने पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, 6 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।

read moreये भी पढ़ें:
वैशाली में बस-ऑटो की भीषण टक्कर; 3 लोगों की मौत, कई घायल, टेंपो के उड़े परखच्चे

परिजन का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान अवंतिका को डॉक्टरों ने एनेस्थिसिया की डबल डोज दे दी थी। बच्ची वो सहन नहीं कर पाई और उसकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उसकी जान चली गई। पीड़ित परिवार ने पीएमसीएच के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बच्ची की मौत की असली वजह क्या थी।

(पटना से हिन्दुस्तान के प्रधान संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।